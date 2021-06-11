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Формула 1 / Гран При Штирии Новости

Слухи: Бинотто не поедет на Гран При Штирии

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия

Как поговаривают, перестановки в Ferrari все более отдаляют нынешнего главу команды от гоночной бригады

Слухи: Бинотто не поедет на Гран При Штирии

После короткого перерыва сезон Формулы 1 продолжится тремя Гран При подряд: 18-20 июня пройдет этап во Франции, а потом участники дважды подряд выступят на «Ред Булл Ринге». Как и в 2020-м, гонки получат разные имена: первая станет Большим Призом Штирии, вторая – Австрии.

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На недавнем этапе в Баку стало известно, что Ferrari пересмотрела структуру управления, и глава команды Маттиа Бинотто больше не будет присутствовать на мостике, где бразды правления возьмет на себя Лоран Мекис, получивший должность гоночного директора. 

Одновременно Инаки Руэда, сохранив пост главы тактического штаба, стал спортивным директором, а работавший прежде в глубине гаража Рэвин Джейн – индиец по происхождению – усилит командный мостик. 

Слухи доносят, что Бинотто может и вовсе не приехать в Австрию на первую из двух гонок. Пока это не связывают с ослаблением позиций Маттиа. Наблюдатели заметили, что в Баку приезжал Энрико Кардиле, технический директор команды. Обычно тосканец является редким гостем на Гран При, но в этот раз ему было важно побывать на гонке.

С середины июня в Маранелло приступают к активной фазе проектирования машины 2022 года. У Кардиле еще долго не будет возможности увидеть Ф1 вживую. По этой же причине и Бинотто будет нужен на базе команды – в Шпильберге должны справиться и Мекис сотоварищи. 

Почти наверняка глава Ferrari пропустит в нынешнем году и еще несколько Гран При. В прошлом сезоне он также не ездил в Турцию и Бахрейн. Также итальянец не смог побывать на финале в Абу-Даби, но это произошло из-за болезни Маттиа.

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