Слухи: Бинотто и Alpine договорились о начале сотрудничества
После недавнего увольнения всего руководства команде из Энстоуна потребуется новый босс – и главный кандидат отыскался на удивление быстро
Маттиа Бинотто не успел проявить себя в Ferrari: на посту главы команды итальянец проработал всего три сезона, и за это время результаты неуклонно росли. Но большие боссы не простили ему, что после отличного старта чемпионата-2022 Скудерия уступила титулы Red Bull.
Полгода Бинотто вообще не приезжал в паддок, потом в Сильверстоуне стал гостем Pirelli. Посде этого Маттиа заметили и в Спа. Как раз на том этапе Alpine объявила о расставании со своим руководителем Отмаром Сафнауэром и спортивным директором Аланом Пермейном, одновременно ее технический директор Пэт Фрай перебрался в Williams.
Очень многие, сложив два и два, успешно получили четыре и начали говорить о скором начале работы Бинотто в Энстоуне.
Прошла неделя – и французское издание L’Auto Journal продвинулось на шаг дальше: в его свежей публикации говорится, что после этапа в Спа Бинотто задержался и на шинные тесты Ф1, по ходу которых провел переговоры с главой Группы Renault Лукой Де Мео.
Утверждается, что стороны согласовали условия сотрудничества, а официального объявления о контракте можно ожидать уже в сентябре.
Масла в огонь подлил и журналист Лео Туррини, близкий к Ferrari. В своей колонке для Quotidiano он написал: «Во Франции поговаривают, что Бинотто уже договорился с Alpine. Я бы ничуть не удивился, если это и впрямь так.
Мы с Маттиа знакомы почти 30 лет, он отличный человек – разве что с самооценкой у него есть определенные сложности.
Когда он возглавил Ferrari, сбылась его мечта. Другие мечты [о результатах], увы, так и не реализовались – отчасти и по его собственной вине. Он допускал ошибки, но прежде всего потому, что не получал должной поддержки. Маттиа положился не на тех людей, а с коммуникациями вообще была просто беда.
И часть его явно нацелена поквитаться за эти неудачи. Должен оговориться еще раз – он очень умный человек. И если получит в лице Де Мео верного наставника, а сам научится повнимательнее слушать, это может привести к очень хорошим результатам».
Стоит напомнить, что глава Группы Renault недавно сказал, что хочет сделать из Alpine французскую Ferrari. Кажется, один из ключевых компонентов для этого у него уже есть.
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Слухи: Бинотто и Alpine договорились о начале сотрудничества
Слухи: Бинотто и Alpine договорились о начале сотрудничества Слухи: Бинотто и Alpine договорились о начале сотрудничества
Босс Renault собрался сделать из Alpine французскую Ferrari
Босс Renault собрался сделать из Alpine французскую Ferrari Босс Renault собрался сделать из Alpine французскую Ferrari
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