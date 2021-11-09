Слухи: Audi хочет купить McLaren

Не позднее начала декабря совет директоров группы Volkswagen должен рассмотреть вопрос об участии в Формуле 1, пишет Auto Motor und Sport. Это связано с тем, что 15 декабря спортивный совет FIA должен принять окончательные технические требования к двигателям, которые станут использоваться с 2026 года, и если Volkswagen не определится с Формулой 1 до этого числа мнение концерна учтено не будет.

Издание приводит последние слухи касательно того, как именно Volkswagen придет в Формулу 1. Предполагается, что концерн будет поставлять двигатели, причем сразу под двумя своими брендами: Audi и Porsche.

Что касается Audi, то речь идет даже о возможной покупке команды McLaren с превращением ее в McLaren Audi. Правда сомнительно, что нынешние владельцы команды вообще согласятся ее продать. Да, у McLaren в последние годы наблюдаются финансовые трудности, но ситуация уже улучшается, а со следующего года коллектив рассчитывает на прибыль.

Слухи по поводу Porsche утверждают, что марка хочет сотрудничать с Williams. Логичнее было бы сотрудничество с Red Bull, но «Быки» вроде бы настаивают на том, что тогда Porsche должна будет не только взять на себя все расходы по поставке двигателей, но и доплачивать команде в качестве спонсора. Сотрудничество с Williams попросту обойдется немцам существенно дешевле.

Эти слухи даже успел прокомментировать спортивный советник Red Bull Хельмут Марко.

«С Williams у них уйдет минимум три года на то, чтобы пробиться в число топ-команд. А с нами они могут сразу начать побеждать», – сказал австриец.

В случае, если с Red Bull не удастся договориться, Volkswagen не получит доставшиеся «Быкам» наработки по двигателям от Honda и немцам придется разрабатывать силовые установки самостоятельно. Впрочем, еще в 2018 году Porsche построила свой двигатель для Формулы 1, но тогда программу закрыли.

Так или иначе, издание утверждает, что все эти вопросы еще только будут рассмотрены советом директоров VW, и там могут быть приняты самые разные решения: купить McLaren, прийти только с моторами, с обеими брендами, только с одним или проигнорировать Формулу 1 вовсе.