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Формула 1 Новость

Слухи: Aston Martin составила список пилотов на замену Феттелю

Учитывая нынешнюю форму команды, объявления о прекращении выступления четырехкратного чемпиона мира можно ждать в любой момент. На его место есть несколько кандидатов

Роберто Кинкеро
Автор:
Слухи: Aston Martin составила список пилотов на замену Феттелю
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В паддоке Формулы 1 поговаривают, что появляется все больше косвенных свидетельств ухода Себастьяна Феттеля из гонок в конце нынешнего сезона. Надежды немца, что смена регламента выведет его команду Aston Martin в число лидеров, не оправдались. Наоборот – сейчас зеленые машины остаются одними из самых медленных в пелотоне. 

Говорить, что Себ точно решил повесить шлем на гвоздь, пока рано. Однако есть веские основания утверждать, что агенты Aston Martin уже сейчас активизировали свою деятельность в переговорах с потенциальными кандидатами на место Феттеля. 

Условный рейтинг самой команды возглавляет Мик Шумахер. Кто-то сочтет такой выбор странным, однако он прежде всего продиктован соображениями маркетинга. Компании Aston Martin, чьи дела идут не слишком здорово, очень нужно усиливать позиции на немецком рынке. Сейчас продажи серьезно снизились – по данным статистики, за весь февраль в континентальной Европе удалось реализовать всего 87 машин. 

По этой причине национальность гонщика в данном случае является едва ли не ключевым фактором. Кроме того, у Мика звучная фамилия и серьезные спонсоры.

Если смотреть на ситуацию с этой точки зрения, Феттель становится для команды все менее ценным активом из-за своего увлечения «зелеными» теориями.

Шумахер в подобных взглядах замечен не был. Правда, для его приглашения придется договариваться с Ferrari – но вряд ли в Маранелло будут сильно против, так как все равно не могут предложить пилоту ничего кроме выступлений за Haas. Впрочем, в Ф1 ничего не бывает просто, и тут тоже явно просматривается повод для торга.

Вторым кандидатом в Aston Martin считают Фернандо Алонсо. Он отлично вписывается в тот формат, что нужен команде для напарника Лэнса Стролла. Ведь если сын босса уступит такому быстрому и именитому пилоту, никто его не осудит. 

Недавно Алонсо заявил о намерении продолжать выступления в Ф1, он ждет летнего решения Alpine, которая должна выбрать гонщика на 2023 год между испанцем и молодым Оскаром Пиастри.

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