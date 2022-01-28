Слухи: Aston Martin пропустит первые тесты Формулы 1

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Обновление: Официальный представитель Aston Martin опроверг Motorsport.com задержку в разработке болида и пообещал, что болиды будут готовы к Барселоне.



Команда Aston Martin покажет новый болид 2022 года 10 февраля – пока никто не назначал презентацию на более раннее число, хотя четыре команды свои даты еще не называли. Однако по слухам машины Aston Martin еще очень далеки от того, чтобы считаться готовыми.

Как сообщает издание Thejudge13.com со ссылкой на анонимный источник в команде, если болиды окажутся готовы к 23 февраля, когда стартуют тесты в Барселоне, сами сотрудники Aston Martin будут удивлены не меньше, чем прилету инопланетян.

Проблема связана со сменой руководства и перестройкой всей команды. В начале года стало известно о том, что Aston Martin покинул руководитель команды Отмар Сафнауэр. Кроме того, по слухам за ним последовал и главный конструктор Эндрю Грин.

Команда уже нашла им замены, однако новые руководители еще не погрузились в происходящее. Проблему усугубляет переезд на новую базу команды, а также то, что в последнее время было нанято 200 дополнительных сотрудников, управление которыми пока не налажено.

Напомним, что в 2020 и 2021 годах Aston Martin во многом заимствовал конструкцию своих болидов у Mercedes. Теперь команда создает машину полностью самостоятельно.