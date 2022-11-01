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Aston Martin переманила Вандорна из Mercedes

Действующий чемпион Формулы Е стал запасным пилотом в команде из Сильверстоуна

Александр Кабановский
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, Ответственный редактор
Aston Martin переманила Вандорна из Mercedes
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Вслед за Ником де Врисом, который ушел в AlphaTauri, Mercedes F1 потеряла и другого своего резервиста. Чемпион GP2, участник 42 Гран При и действующий обладатель титула в ФЕ Стаффель Вандорн официально стал запасным гонщиком Aston Martin.

Во вторник утром команда объявила, что 30-летний Вандорн присоединится к Фелипе Друговичу, который подписал контракт резервиста с Aston Martin в сентябре, а на Гран При Абу-Даби проведет первую тренировку

Примечательно, что в Сильверстоуне Стаффелю предстоит работать вместе с Фернандо Алонсо – два гонщика были напарниками в McLaren в 2016-18 годах. 

«Я с большим интересом смотрел, как команда развивалась и расширялась, – приводит слова бельгийца пресс-служба. – И еще мне известно, как сильно там хотят добиться прогресса во всех областях». 

Вандорну предстоит активно работать на новом симуляторе Aston.

«Стоффель обладает всеми нужными нам способностями, – добавил глава коллектива Майк Крак. – Он быстр, хорошо анализирует, упорно работает и является отличным командным игроком. Кроме того, он отлично впишется в нашу растущую структуру и будет работать вместе с Фелипе Друговичем».

Переход Вандорна отлично укладывается в теорию об интересе Mercedes с Даниэлю Риккардо. Получив в запасные пилоты австралийца, который вылетел из пелотона-2023, команда вполне может с его помощью решить те задачи, за которые прежде отвечали Стоффель и де Врис. К тому же, два последних года Риккардо выступал на машинах с моторами Mercedes, так что отлично знает их. 

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