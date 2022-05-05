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Формула 1 Новости

Слухи: Aston Martin нацелилась переманить Алонсо

В СМИ просочились новые слухи с пилотского рынка – на этот раз более чем неожиданные

Кемаль Шенгюл
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Слухи: Aston Martin нацелилась переманить Алонсо
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В 2022 году сезон переходов официально еще даже не стартовал – пока были сделаны лишь объявления о продлении действующих контрактов, как в случае Ландо Норриса в McLaren и Карлоса Сайнса в Ferrari.

Однако нет сомнений, что за сценой события активно набирают обороты – достаточно вспомнить недавние слова журналиста Альберта Фабреги об обмене гонщиками между двумя командами. 

Уже тогда прозвучало множество предположений, а теперь к ним добавилось еще одно: сетевое издание F1-Insider написало об интересе Aston Martin к Фернандо Алонсо. Контракт двукратного чемпиона с Alpine истекает в этом году, при этом почти нет сомнений, что 40-летний испанец собирается продолжать выступления в Формуле 1 еще как минимум несколько лет. 

Источники Motorsport.com недавно сообщали, что гонщик готовится остаться в Alpine, однако последние слухи доносят, что его планы могут поменяться. 

Подробностей пока совсем мало. Как говорят, команда Лоуренса Стролла еще в 2021 году сделала Фернандо щедрое предложение – и сейчас подтвердила его.

Понятно, что в этом уравнении надо непременно учитывать еще двух пилотов – Себастьяна Феттеля и Оскара Пиастри. 

Немец, кажется, все более устает от постоянных неудач за рулем зеленой машины, тогда как австралийский талант рвется за руль, а Alpine, где он пока остается тест-пилотом, не в силах предложить вакансию при сохранении Алонсо – контракт другого гонщика Эстебана Окона действует до конца 2024-го. 

Потому потенциальный вариант с заменой Феттеля на Алонсо в целом выглядит реальным – однако такой переход не укладывается в описанную Фабрегой схему с рокировкой пилотов.

Ситуация становится все более любопытной. 

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