Предыдущая / Бинотто: Ferrari и Red Bull обсудили легальность моторов Mercedes Следующая / Пилотами Williams в 2022 году будут Элбон и ЛатифиФормула 1 Новости
Слухи: Andretti выкупит Alfa Romeo
Автор: Иван Матушкин , редактор
Sauber могут продать и переименовать, но не к следующему сезону
По слухам, команда Формулы 1 Alfa Romeo может вскоре сменить владельца. Как сообщает американский источник Pit Lane Parley, к покупке команды близок Майкл Андретти при поддержке компании Gainbridge.
Андретти выкупит не бренд Alfa Romeo, а команду Sauber, которая сейчас выступает под итальянской маркой. Будет ли команда в случае покупки называться Andretti, не сообщается, но сменить статус Sauber может уже к сезону-2023.
Команда Andretti Autosport была основана в 1993 году. Сейчас она выступает в IndyCar и Формуле Е. На ее счету пять чемпионских титулов в различных сериях.
Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость
Бинотто: Ferrari и Red Bull обсудили легальность моторов Mercedes
Следующая новость
Пилотами Williams в 2022 году будут Элбон и Латифи
Загрузить комментарии
Слухи: Andretti выкупит Alfa Romeo
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
7 сент. 2021 г.
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто
15 февр. 2021 г.
Презентация болида McLaren MCL35M
25 дек. 2020 г.
Эволюция логотипа McLaren
25 дек. 2020 г.
Ф1 в сезоне-2021: состав участников
18 дек. 2020 г.
Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер