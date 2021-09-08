Слухи: Andretti выкупит Alfa Romeo

По слухам, команда Формулы 1 Alfa Romeo может вскоре сменить владельца. Как сообщает американский источник Pit Lane Parley, к покупке команды близок Майкл Андретти при поддержке компании Gainbridge.

Андретти выкупит не бренд Alfa Romeo, а команду Sauber, которая сейчас выступает под итальянской маркой. Будет ли команда в случае покупки называться Andretti, не сообщается, но сменить статус Sauber может уже к сезону-2023.

Команда Andretti Autosport была основана в 1993 году. Сейчас она выступает в IndyCar и Формуле Е. На ее счету пять чемпионских титулов в различных сериях.