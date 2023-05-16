Слухи: Alpine продаст 25% команды американцам и вернет Булье

По ходу Гран При Майами генеральный директор Alpine подверг команду Ф1 серьезной критике, назвав ее действия «дилетантскими». После этого Пьер Гасли с Эстебаном Оконом заработали в гонке очки, финишировав в конце десятки – но уже ясно, что в нынешнем сезоне Alpine F1 сможет бороться в лучшем случае за звание лидера средней группы.

На таком фоне появились слухи о намерении больших боссов Renault привлечь дополнительный инвестиции за счет продажи четверти акций команды Ф1 компании AutoNation, которая базируется во Флориде и является одним из лидером американского рынка в сегментах аренды и продажи подержанных машин.

Сейчас Alpine F1 проводит активную кадровую кампанию, направленную на усиление департамента аэродинамики. Также команда работает над созданием нового симулятора (нынешний работает с 2013 года) и обновлением инструментов CFD.

Эти программы требуют серьезных вложений, потому деньги американцев будут весьма кстати. Называется даже сумма сделки – 210 миллионов долларов.

Представитель AutoNation подтвердил интерес к Формуле 1 и сотрудничеству с Alpine, но оговорился, что пока все ограничивается желанием заключить спонсорский контракт. Однако присутствие на этапе в Майами, где находится штаб-квартира компании, не только Росси, но и гендиректора всего концерна Renault Луки де Мео говорит само за себя.

Но и это еще не все – поговаривают, что под главой Alpine Отмаром Сафнауэром всерьез закачалось кресло. Американский специалист пришел в Энстоун перед стартом прошлого чемпионата, однако команде под его руководством не удалось сделать к 2023-му заметный шаг вперед.

Заменой Сафнауэру называют бывшего босса Lotus и McLaren Эрика Булье, который в последнее время занимался организацией Гран При Франции.

Эрик Булье, управляющий директор Гран При Франции Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images