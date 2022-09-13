Слухи: Alpine нацелилась увести де Вриса у Williams

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Ник де Врис получил неожиданную возможность дебютировать в Ф1, когда субботним утром yf Гран При Италии Алекса Элбона отправили в больницу с аппендицитом.

Чемпион Формулы 2 и Формулы Е отлично использовал свой шанс, финишировав в гонке девятым – он стал 78-м пилотом в истории и вторым в нынешнем сезоне после Гуаньюя Чжоу, кто заработал очки с первой попытки.

Это выступление ощутимо усилило позиции 27-летнего де Вриса на трансферном рынке Ф1, которой этой осенью пребывает в крайне активном состоянии. История отношений Williams с Николя Латифи подходит к логическому завершению, и голландец выглядит самым логичным кандидатом на сезон-2023.

После девятого места Ника в Монце глава Williams Йост Капито сказал: «Ему больше ничего не нужно доказывать. Он просто восхитительно справился с работой, я оцениваю его невероятно высоко. Мы ожидали от него многого, но он превзошел любые ожидания.

Он получил машину всего на час [тренировки], потом провел квалификацию, а в гонке не допустил ни единой ошибки. При этом он атаковал, защищался и пропускал лидеров на круг. Он провел пит-стоп, и всякий раз прекрасно справлялся».

Йост Капито, генеральный директор Williams Racing, Ник де Врис, Williams Racing Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Сейчас де Вриса связывают с командой Maserati в Формуле Е – ожидается, что гонщик перейдет туда из прекратившей программу Mercedes. Также у него контракт запасного пилота с Toyota в марафонских гонках. Однако эти планы Ника могут быть перечеркнуты интересом со стороны команд Ф1.

Как поговаривают, выступление в Монце привлекло к нему внимание Alpine. Сейчас там ищут замену ушедшему Фернандо Алонсо и рассчитывают на Пьера Гасли, но он имеет действующий контракт с Red Bull. Там говорят, что вроде бы готовы отпустить француза, но только если получится организовать переход из IndyCar Колтона Херты.

Между тем, де Врис мог бы стать для Alpine не менее интересным вариантом. Сейчас команда готовит частные тесты для Херты на машине 2021 года – они должны пройти в Венгрии до конца сентября. Слухи доносят, что Ник тоже может стать участником этой сессии. Это позволит Alpine оценить пилота в непосредственной работе.

Тем временем ожидается, что Алекс Элбон, несмотря на осложнения по ходу операции, сможет вернуться за руль Williams на ближайшем этапе в Сингапуре.

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