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Слухи: Alfa Romeo с 2024-го станет титульным спонсором Haas

По ходу Гран При Монако в паддоке появилась весьма любопытная сплетня, пусть даже многие и сочли ее несерьезной

Александр Кабановский
Автор:
Мик Шумахер, Haas VF-22, Валттери Боттас, Alfa Romeo C42

Для компании Alfa Romeo нынешний сезон Ф1 станет последним в качестве ключевого партнера Sauber. Так как в Хинвиле уже объявили о скором начале сотрудничества с Audi, итальянский автопроизводитель стал «третьим лишним», и его логотипы пропадут с бортов машин

При этом в самой компании всегда подчеркивали, что считают программу в Ф1 очень выгодной для бренда – потому еще прошлой осенью начались разговоры о том, что Alfa попробует начать работу с какой-то другой командой.

По ходу Гран При Монако известный журналист Дитер Ренкен написал, что с 2024 года итальянцы объединят усилия с Haas, причем практически по той же схеме, что прежде использовали в работе с Sauber. Первый контракт должен быть заключен на два года, а его сумма составит $20 млн ежегодно. 

Следует признать, что публикация онлайн-издания Racing365 не содержит почти никакой конкретики, там используются обтекаемые фразы вроде «источники не стали отрицать такую возможность». Переговоры о сотрудничестве якобы должны были пройти в Имоле, но их пришлось перенести на более поздний срок из-за отмены Гран При. 

В то же время, Ренкен имеет репутацию информированного человека, чьи инсайды зачастую подтверждались по прошествии времени.

Для Alfa Romeo такой выбор партнера может объясняться еще и тем, что Haas с момента дебюта в Ф1 является клиентом Ferrari. До недавнего прошлого два итальянских концерна входили в одну промышленную группу Fiat Chrysler Automobiles. 

В сезоне-2023 титульным спонсором Haas является компания MoneyGram.

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