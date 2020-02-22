Слухи: Аэродинамика Ferrari не сработала. На вторых тестах ее заменят

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
25 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
39 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
67 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
88 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
102 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
109 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
123 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
130 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
144 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
158 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
186 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
193 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
207 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
214 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
228 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
242 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
249 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
263 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
277 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Слухи: Аэродинамика Ferrari не сработала. На вторых тестах ее заменят

Поделились
Комментарии
Слухи: Аэродинамика Ferrari не сработала. На вторых тестах ее заменят
Автор:
, редактор
22 февр. 2020 г., 10:58

По данным близкого к боссам Скудерии источника, в Маранелло недовольны машиной и уже готовят изменения.

Накануне в Барселоне завершились первые предсезонные тесты Формулы 1. По их итогам Ferrari не вошла в число лидеров, более чем на две секунды отстав от результатов Mercedes. Пилоты Скудерии не работали на самых мягких шинах и, по признанию Себастьяна Феттеля, не использовали режимы максимальной мощности мотора. Однако, дело может быть не только в этом.

Авторитетный журналист Лео Туррини, известный связями в Маранелло, сообщил, что привезенный в Барселону пакет аэродинамики Скудерии не сработал так, как от него ожидали.

«Первый аэродинамический пакет SF1000 не работает. Проблемы 2019 года не решены. Машина страдает от недостаточной поворачиваемости и далека от скорости Mercedes и Red Bull. Таково положение дел на сегодня», – написал Туррини в своем блоге.

На следующей неделе в Барселоне пройдет вторая часть предсезонных тестов. По данным источника, Ferrari приедет туда с новым аэропакетом.

Читайте также:

Следующая новость
Представители FIA уже убедились в безопасности системы DAS

Предыдущая новость

Представители FIA уже убедились в безопасности системы DAS
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Бельгии

Гран При Бельгии

18 июн. - 20 июн.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Гонка
вт 2 дек.
вт 2 дек.
02:57
00:34
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Mercedes раскрыл подробности о руле Хэмилтона

2
Формула 1

Слухи: Аэродинамика Ferrari не сработала. На вторых тестах ее заменят

48мин
3
Формула 1

Технический анализ: что придумали в Red Bull для борьбы с DAS

4
Формула 1

Новая система Mercedes может нарушать правила закрытого парка

5
Формула 1

Гонщики Mercedes научились наклонять колеса с помощью руля. Как это возможно?

Последние видео

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020 01:18
Формула 1

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri 00:44
Формула 1

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса? 00:38
Формула 1

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса?

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам 01:00
Формула 1

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам

McLaren MCL35 проехал первые круги 00:43
Формула 1

McLaren MCL35 проехал первые круги

Самое важное:

Слухи: Аэродинамика Ferrari не сработала. На вторых тестах ее заменят
F1

Слухи: Аэродинамика Ferrari не сработала. На вторых тестах ее заменят

Представители FIA уже убедились в безопасности системы DAS
F1

Представители FIA уже убедились в безопасности системы DAS

Расселл: Williams точно не отстанет так сильно, как в 2019-м
F1

Расселл: Williams точно не отстанет так сильно, как в 2019-м

Новая система Mercedes может нарушать правила закрытого парка
F1

Новая система Mercedes может нарушать правила закрытого парка

Третий день тестов: шпионские фото технических новинок
F1

Третий день тестов: шпионские фото технических новинок

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
21 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.