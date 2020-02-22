Слухи: Аэродинамика Ferrari не сработала. На вторых тестах ее заменят

Накануне в Барселоне завершились первые предсезонные тесты Формулы 1. По их итогам Ferrari не вошла в число лидеров, более чем на две секунды отстав от результатов Mercedes. Пилоты Скудерии не работали на самых мягких шинах и, по признанию Себастьяна Феттеля, не использовали режимы максимальной мощности мотора. Однако, дело может быть не только в этом.

Авторитетный журналист Лео Туррини, известный связями в Маранелло, сообщил, что привезенный в Барселону пакет аэродинамики Скудерии не сработал так, как от него ожидали.

«Первый аэродинамический пакет SF1000 не работает. Проблемы 2019 года не решены. Машина страдает от недостаточной поворачиваемости и далека от скорости Mercedes и Red Bull. Таково положение дел на сегодня», – написал Туррини в своем блоге.

На следующей неделе в Барселоне пройдет вторая часть предсезонных тестов. По данным источника, Ferrari приедет туда с новым аэропакетом.