Недавно стало известно о назначении главы команды Renault в Формуле 1 Сириля Абитбуля руководителем марки спортивных автомобилей Alpine, которая принадлежит французскому автоконцерну. А сегодня Renault официально объявила, что со следующего сезона команда Формулы 1 будет переименована в Alpine.

О том, что Абитбуль перестанет руководить гоночным коллективом, пока речи не было. Однако итальянское издание Formulapation.it со ссылкой на собственные источники утверждает, что Абитбуль не сможет совмещать две должности. Поэтому он перестанет быть главой команды сразу после окончания этого сезона.

Если информация издания верна, то роль Абитбуля в команде с новым именем Alpine достанется ее нынешнему исполнительному директору Марцину Будковскому.

Будковский в прошлом работал в FIA, занимаясь разработкой техтребований и организацией контроля за их соблюдением, а сейчас фактически является заместителем Абитбуля.

Спортивная марка Alpine была воскрешена концерном Renault несколько лет назад. Однако из-за коронавируса и общего падения продаж автомобилей в мире будущее Alpine оказалось под угрозой. Похоже, руководство концерна Renault решилось всеми возможными способами усилить поддержку новой марки, в том числе и за счет Формулы 1.