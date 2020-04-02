Слухи: 89-летний Экклстоун в четвертый раз станет отцом
У бывшего главы Формулы 1 в июле родится первый сын
Ряд зарубежных СМИ 2 апреля опубликовали новость о том, что у 89-летнего экс-главы Формулы 1 Берни Экклстоуна и его 46-летней жены Фабины в июле ожидается ребенок. Издание Blick утверждает, что Фабина лично подтвердила им то, что скоро станет мамой. Заметка появилась не 1 апреля, а днем позже. Похожую информацию сегодня опубликовали и ряд других изданий.
Экклстоун и его нынешняя супруга поженились в 2012 году. Сейчас они проводят время на ферме недалеко от Сан-Паулу, на родине Фабины в Бразилии.
Экклстоун, которому в октябре исполняется 90 лет, уже трижды становился отцом. Его старшей дочери Деборе сейчас 65 лет. Кроме того, у бывшего гоночного менеджера есть две жены от предыдущей жены Славики: Тамара и Петра. Также, у Экклстоуна уже пять внуков.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов
Слухи: 89-летний Экклстоун в четвертый раз станет отцом
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