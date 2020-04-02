Слухи: 89-летний Экклстоун в четвертый раз станет отцом

Ряд зарубежных СМИ 2 апреля опубликовали новость о том, что у 89-летнего экс-главы Формулы 1 Берни Экклстоуна и его 46-летней жены Фабины в июле ожидается ребенок. Издание Blick утверждает, что Фабина лично подтвердила им то, что скоро станет мамой. Заметка появилась не 1 апреля, а днем позже. Похожую информацию сегодня опубликовали и ряд других изданий.

Экклстоун и его нынешняя супруга поженились в 2012 году. Сейчас они проводят время на ферме недалеко от Сан-Паулу, на родине Фабины в Бразилии.

Экклстоун, которому в октябре исполняется 90 лет, уже трижды становился отцом. Его старшей дочери Деборе сейчас 65 лет. Кроме того, у бывшего гоночного менеджера есть две жены от предыдущей жены Славики: Тамара и Петра. Также, у Экклстоуна уже пять внуков.