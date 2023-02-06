Предыдущая / Подробности: Откуда у Сарджента деньги на Формулу 1 Следующая / Ferrari намекнула на ливрею новой машины, раскрыв униформу 2023 года
Формула 1 / Презентация Red Bull Racing Новость

Случайность или провокация? Участником презентации Red Bull стал друг Льюиса

Как оказалось,

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Случайность или провокация? Участником презентации Red Bull стал друг Льюиса
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Презентация Red Bull в Нью-Йорке, прошедшая еще 3 февраля, продолжает оставаться одной из главных тем для обсуждения среди поклонников Ф1. Очень странная церемония, на которой вместо новой машины показали лишь макет, а глава чемпионата мира Стефано Доменикали отказался подниматься на сцену, вызвала немало вопросов. 

К ним добавился и еще один. Те, кто видел шоу, наверняка отметил, что значительную его часть организаторы отдали интервью с американскими атлетами Red Bull, не имеющими ни малейшего отношения к Формуле 1. 

Разумеется, подобные перебивки отражают интересы спонсора, однако оказалось, в числе гостей церемонии был и Майлз Чемли-Уотсон, фехтовальщик на рапирах, призер Олимпиады и неоднократный чемпион мира. Он действительно пользуется поддержкой производителя энергетических напитков – но в то же время является близким другом Льюиса Хэмилтона. 

Майлз в последние годы регулярно приезжал к тому в гости на Гран При, также два спортсмена порой вместе ездили отдохнуть на каникулах. 

С учетом этой информации приглашение Чемли-Уотсона на презентацию в Нью-Йорке, где тот в компании других гостей расхваливал Red Bull, выглядит далеко не таким безобидным, как могло показаться изначально…

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Подробности: Откуда у Сарджента деньги на Формулу 1

Ferrari намекнула на ливрею новой машины, раскрыв униформу 2023 года
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Alfa Romeo едва не подвела нового спонсора

Alfa Romeo едва не подвела нового спонсора

Формула 1
Презентация Alfa Romeo

Alfa Romeo едва не подвела нового спонсора Alfa Romeo едва не подвела нового спонсора

Ferrari официально озвучила имя своей новой машины

Ferrari официально озвучила имя своей новой машины

Формула 1

Ferrari официально озвучила имя своей новой машины Ferrari официально озвучила имя своей новой машины

Почему главу Alfa Romeo назвали «представителем команды»? Он объяснил

Почему главу Alfa Romeo назвали «представителем команды»? Он объяснил

Формула 1
Презентация Alfa Romeo

Почему главу Alfa Romeo назвали «представителем команды»? Он объяснил Почему главу Alfa Romeo назвали «представителем команды»? Он объяснил

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Херберт сделал прогноз на исход дуэли Хэмилтона и Расселла в сезоне-2023

Херберт сделал прогноз на исход дуэли Хэмилтона и Расселла в сезоне-2023

Формула 1

Херберт сделал прогноз на исход дуэли Хэмилтона и Расселла в сезоне-2023 Херберт сделал прогноз на исход дуэли Хэмилтона и Расселла в сезоне-2023

СМИ: Хэмилтон отказался продлевать контракт до старта сезона

СМИ: Хэмилтон отказался продлевать контракт до старта сезона

Формула 1

СМИ: Хэмилтон отказался продлевать контракт до старта сезона СМИ: Хэмилтон отказался продлевать контракт до старта сезона

Мнение: почему новый контракт станет особенным для Хэмилтона и Mercedes

Мнение: почему новый контракт станет особенным для Хэмилтона и Mercedes

Формула 1

Мнение: почему новый контракт станет особенным для Хэмилтона и Mercedes Мнение: почему новый контракт станет особенным для Хэмилтона и Mercedes

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Расписание, фото, аналитика: все, что важно знать о презентациях команд Ф1 в 2023 году

Расписание, фото, аналитика: все, что важно знать о презентациях команд Ф1 в 2023 году

Формула 1

Расписание, фото, аналитика: все, что важно знать о презентациях команд Ф1 в 2023 году Расписание, фото, аналитика: все, что важно знать о презентациях команд Ф1 в 2023 году

Мнение: почему альянс с Ford оказался для Red Bull предпочтительнее союза с Porsche

Мнение: почему альянс с Ford оказался для Red Bull предпочтительнее союза с Porsche

Формула 1

Мнение: почему альянс с Ford оказался для Red Bull предпочтительнее союза с Porsche Мнение: почему альянс с Ford оказался для Red Bull предпочтительнее союза с Porsche

«Полное безумие». Лоусон не смог побить рекорд Батерста на машине Ф1

«Полное безумие». Лоусон не смог побить рекорд Батерста на машине Ф1

Формула 1

«Полное безумие». Лоусон не смог побить рекорд Батерста на машине Ф1 «Полное безумие». Лоусон не смог побить рекорд Батерста на машине Ф1

Самое важное:

Техника: как конструкторы Alfa Romeo соединили в С43 идеи Red Bull и Ferrari

Техника: как конструкторы Alfa Romeo соединили в С43 идеи Red Bull и Ferrari

Формула 1

Техника: как конструкторы Alfa Romeo соединили в С43 идеи Red Bull и Ferrari Техника: как конструкторы Alfa Romeo соединили в С43 идеи Red Bull и Ferrari

Баланс, задок и надежность Sauber. В Alfa Romeo раскрыли главные особенности C43

Баланс, задок и надежность Sauber. В Alfa Romeo раскрыли главные особенности C43

Формула 1

Баланс, задок и надежность Sauber. В Alfa Romeo раскрыли главные особенности C43 Баланс, задок и надежность Sauber. В Alfa Romeo раскрыли главные особенности C43

Как изменилась за год машина Alfa Romeo: сравнение С42 и С43

Как изменилась за год машина Alfa Romeo: сравнение С42 и С43

Формула 1

Как изменилась за год машина Alfa Romeo: сравнение С42 и С43 Как изменилась за год машина Alfa Romeo: сравнение С42 и С43

Alfa Romeo едва не подвела нового спонсора

Alfa Romeo едва не подвела нового спонсора

Формула 1

Alfa Romeo едва не подвела нового спонсора Alfa Romeo едва не подвела нового спонсора

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.