Случайность или провокация? Участником презентации Red Bull стал друг Льюиса

Презентация Red Bull в Нью-Йорке, прошедшая еще 3 февраля, продолжает оставаться одной из главных тем для обсуждения среди поклонников Ф1. Очень странная церемония, на которой вместо новой машины показали лишь макет, а глава чемпионата мира Стефано Доменикали отказался подниматься на сцену, вызвала немало вопросов.

К ним добавился и еще один. Те, кто видел шоу, наверняка отметил, что значительную его часть организаторы отдали интервью с американскими атлетами Red Bull, не имеющими ни малейшего отношения к Формуле 1.

Разумеется, подобные перебивки отражают интересы спонсора, однако оказалось, в числе гостей церемонии был и Майлз Чемли-Уотсон, фехтовальщик на рапирах, призер Олимпиады и неоднократный чемпион мира. Он действительно пользуется поддержкой производителя энергетических напитков – но в то же время является близким другом Льюиса Хэмилтона.

Майлз в последние годы регулярно приезжал к тому в гости на Гран При, также два спортсмена порой вместе ездили отдохнуть на каникулах.

С учетом этой информации приглашение Чемли-Уотсона на презентацию в Нью-Йорке, где тот в компании других гостей расхваливал Red Bull, выглядит далеко не таким безобидным, как могло показаться изначально…