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Формула 1 / Новость

Случай со Строллом подтолкнул FIA изменить протокол контроля за COVID

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Случай со Строллом подтолкнул FIA изменить протокол контроля за COVID
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Команде Racing Point, за которую выступает канадец, вынесено официальное предупреждение за решение не передавать информацию о заболевании пилота

Перед стартом нынешнего сезона Формулы 1 в FIA разработали особую схему, призванную снизить влияние на спорт коронавирусной пандемии.

В число главных мер вошли отказ от зрителей на трибунах и гостей в паддоке, регулярный контроль и принцип разделения команд на «пузыри», коммуникации между которыми сведены к минимуму.

Общий порядок действий содержался в многочисленных протоколах, и хотя полностью избежать случаев заражения за последние месяцы не удалось, число инфицированных не превышало деястка-полутора в неделю. 

Однако принятые правила будут скорректированы после того, как COVID перенес Лэнс Стролл. 

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Его команде Racing Point вынесли официальное предупреждение, поскольку та не сразу сообщила о положительном результате анализа.  

Стролл не смог выступить в Айфельском Гран При из-за расстройства желудка и уже в воскресенье утром улетел в семейный дом в Швейцарии. Там он сдал тест, оказавшийся положительным.  

FIA узнала об этом только неделю спустя, незадолго до того, как Стролл объявил, что уже выздоровел и готов продолжать сезон. 

После этого в регламент были внесены изменения. Во-первых, останется в прошлом практика, когда все делали тест во вторник перед Гран При. Теперь появилось новое требование, что анализ можно сдавать не позднее, чем за 24 часа до входа в паддок.

Во-вторых, команды обязали сообщать о заболевании сотрудников «при первой возможности и не позднее, чем через 24 часа» после выявления такого случая.  

Так как в Португалии возобновит свою работу Паддок-клуб для гостей Гран При, регламент также дополнен пунктом о том, что любой, кто вошел на его территорию, уже не имеет права вернуться в собственно паддок. 

Это значит, что командам придется использовать отдельных сотрудников только внутри Паддок-клуба.

Вынесенное Racing Point предупреждение за нарушение коронавирусных правил стало уже не первым в этом году. Ранее от FIA их уже получили Шарль Леклер, отправившийся на вечеринку в Монако мажду двумя гонками в Шпильберге, и Себастьян Феттель, чей разговор с боссами Red Bull Кристианом Хорнером и Хельмутом Марко в паддоке стал нарушением «пузыря» Ferrari.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Лэнс Стролл
Команды Racing Point
Автор Адам Купер

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