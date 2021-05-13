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Формула 1 Новость

«Словно и не было перерыва». Квят рассказал о тестах Alpine F1

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, Ответственный редактор

Россиянин отработал день со своей новой командой на трассе в Барселоне, испытывая 18-дюймовые шины

«Словно и не было перерыва». Квят рассказал о тестах Alpine F1

В среду Даниил Квят проехал по «Каталунье» в общей сложности 123 круга – это 575 километров или почти две гоночные дистанции. Для гонщика это была первая возможность поработать на реальной трассе после начала сотрудничества с Alpine, куда уфимец перешел после расставания с AlphaTauri в конце прошлого года.

Квят пилотировал машину Renault трехлетней давности, подвеска которой была адоптирована для испытаний 18-дюймовых низкопрофильных шин. В тот же день на трассе также работали Алекс Элбон из Red Bull и Роберт Кубица из Alfa Romeo. Pirelli традиционно не публикует информацию о показанной гонщиками скорости.

«Тесты шин Pirelli для 2022 года получились продуктивными, – рассказал Квят в видео, опубликованном пресс-службой миланской компании. – Мы проехали много кругов. Думаю, это будет очень полезно для команды, потому очень раз внести свой вклад в процесс развития, собрав много нужной информации. Надеюсь, она поможет в будущем.

Я сразу же почувствовал себя комфортно за рулем, словно и не было никакого перерыва. Мы тотчас смогли начать атаковать и выполнять программу. В итоге удалось закончить все, что требовалось, довольно рано. 

Очень приятно вновь оказаться в машине Ф1. Управление этой бестией приносит крутые эмоции. Очень жду следующей возможности вернуться за руль».

Следующие тесты Pirelli пройдут 15-16 сентября на французской трассе «Маньи-Кур», где запланирована работа с резиной для дождевых условий.

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Фото: Alpine

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Почему Ферстаппен регулярно проигрывает Хэмилтону? Хилл объяснил

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Австрийские СМИ: О второй гонке в Шпильберге объявят в четверг

Австрийские СМИ: О второй гонке в Шпильберге объявят в четверг
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят
Команды Alpine
Автор Александр Кабановский

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