В среду Даниил Квят проехал по «Каталунье» в общей сложности 123 круга – это 575 километров или почти две гоночные дистанции. Для гонщика это была первая возможность поработать на реальной трассе после начала сотрудничества с Alpine, куда уфимец перешел после расставания с AlphaTauri в конце прошлого года.

Квят пилотировал машину Renault трехлетней давности, подвеска которой была адоптирована для испытаний 18-дюймовых низкопрофильных шин. В тот же день на трассе также работали Алекс Элбон из Red Bull и Роберт Кубица из Alfa Romeo. Pirelli традиционно не публикует информацию о показанной гонщиками скорости.

«Тесты шин Pirelli для 2022 года получились продуктивными, – рассказал Квят в видео, опубликованном пресс-службой миланской компании. – Мы проехали много кругов. Думаю, это будет очень полезно для команды, потому очень раз внести свой вклад в процесс развития, собрав много нужной информации. Надеюсь, она поможет в будущем.

Я сразу же почувствовал себя комфортно за рулем, словно и не было никакого перерыва. Мы тотчас смогли начать атаковать и выполнять программу. В итоге удалось закончить все, что требовалось, довольно рано.

Очень приятно вновь оказаться в машине Ф1. Управление этой бестией приносит крутые эмоции. Очень жду следующей возможности вернуться за руль».

Следующие тесты Pirelli пройдут 15-16 сентября на французской трассе «Маньи-Кур», где запланирована работа с резиной для дождевых условий.

Даниил Квят, Renault R.S.18, шинные тесты Pirelli Фото: Alpine