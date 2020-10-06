Слияние Ф1 и ФЕ, нулевой углеродный след и будущее гонок. Интервью с Бобом Беллом

Боб Белл поработал в пяти разных командах Формулы 1, был техническим директором Renault в чемпионские годы Фернандо Алонсо и помогал строить чемпионскую команду в Mercedes.

Он также выступал за более широкое использование технологий Ф1 вне автогонок, и в 2019 году основал компанию Grid4Good, которая предлагает бесплатную помощь от команд и инженеров Ф1 для решения проблем за пределами чемпионата. В этом году компания принимала активное участие в борьбе с коронавирусом, вместе с командами помогая в разработке и изготовлении аппаратов ИВЛ и других проектах.

В рамках проектах #ThinkingForward он рассказал о миссии своей компании и ожидании скорого расцвета Ф1.

Боб, расскажите, откуда появилась инициатива создания Grid4Good?

Пару лет назад мне исполнилось 60 лет, а я обещал себе в этом возрасте уйти из гонок и заняться чем-то еще, сделать что-то для общества. Автоспорт многое делает что-то для общества, но я хотел поучаствовать в чем-то лично. И в начале 2019-го мы запустили Grid4Good с намерением браться за проекты, не нацеленные на прибыль и развивать их за счет бесплатных или дешевых решений из мира автоспорта.

Например, PR-агентства из Ф1 помогли нам бесплатно разработать маркетинговые программы для пары благотворительных фондов. А одна команда Ф1 по новой разрабатывает электрические кресла для инвалидов.

В начале этого года случился коронавирусный кризис, и паддок Ф1 объединился для помощи правительству. Мы тоже были частью этой работы. Наш проект оказался так полезен, как я и не надеялся. И у нас есть в разработке несколько медицинских проектов, связанных с коронавирусом.

В помощи с коронавирусом нас поразила скорость реакции. Обычно разработка аппаратов ИВЛ занимает много времени, но скорость реакции Ф1 была исключительной.

Полностью согласен. Ф1 отличает подход «все можем», который в нашем мире стал исчезать. Мир становится все сложнее и бюрократичнее, в нем все труднее работать. И в ситуации с Ф1 и ковидом важнее всего была не технология, а время, за которое все было сделано.

Нам дают задание, а мы находим решение быстрее, чем кто-либо. Потому что нам за это и платят.

Вы давно считаете, что использование технологий Ф1 в других сферах крайне важно. Но многие не знают, что ремни безопасности, тормозные диски и другие привычные вещи пришли к нам из мира гонок. Наверное, вас радует, что эти моменты наконец получают признание.

Я очень горжусь всей нашей индустрией. Но кроме конкретных технологий, за кулисами всегда остается передача техник и методик работы. Например, в Ф1 мы активно используем вычислительную гидродинамику для разработки аэродинамики машин. И в случае с COVID мы использовали ее, чтобы анализировать воздушно-капельные пути между пациентами в больницах.

Когда интубированный пациент кашляет, куда летят брызги? Сколько времени требуется на эвакуацию из комнаты. Такие сложные ситуации можно проанализировать только с компьютерной симуляцией. И мы умеем делать это быстро, получая достоверные ответы.

Мы видим, что автоспорт все больше переходит на работу ради каких-то целей. Быть просто развлекательной платформой уже недостаточно. Есть запрос на большее разнообразие, большую доступность в этом спорте. Социальная справедливость в спорте становится все важнее. Что вы об этом думаете?

Корпоративная социальная ответственность очень важна, особенно для компаний, которые владеют командами Ф1. Эти компании должны ответственно подходить к социальным проблемам, и такой подход передается их командам. Общество меняется, новое поколение предъявляет другие требования. И если мы не отреагируем, то потеряем молодых фанатов.

Ф1 с Россом Брауном и Чейзом Кэри делает все, чтобы быть на гребне этой волны. И дело не только в проблема окружающей среды. Оно также в инклюзивности, равенстве, справедливости.

В прошлом году я заметил, что среди инженеров Mercedes много женщин. Сейчас их так же много среди старших стратегов команд. Чувствуете ли вы, что женщин в Ф1 все больше и через пять-десять лет на главных ролях в командах будут другие лица?

Совершенно точно. И я этому рад. Но проблема идет с первых школьных лет: обществу надо привлекать интерес к инженерии, науке. Надо с начальной школы зарождать [в девочках] интерес к предметам, которые раньше считались мужской территорией. Ф1 и автоспорт могут сделать свой вклад. Но перемены нужны и в остальных звеньях цепи.

В этом году Формула 1 приняла новый Договор согласия, который вводит потолок бюджетов и другие уравнительные меры. Это добавит стабильности в кризисный момент. Но действительно ли эти меры сработают? Станет ли Ф1 лучшей версией себя?

Думаю, мы получим лучшую Ф1, какой она только была. Движение к сокращению расходов имеет исключительно важную роль. Нельзя оправдать такие траты на гонки в глазах остального общества. И нам надо уравнять всех в возможностях, само это не произойдет. Тут нужно сильное руководство, и я верю в Liberty и FIA.

Не думаю, что из-за этих мер Ф1 потеряет в зрелищности. У нас по-прежнему будут отличные гонки и великие чемпионы. Формула 1 творится не только на трассе - события за ее пределами привлекают все больше внимания.

Успех сериала Netflix и рост подписчиков в соцсетях показывают, что люди хотят большего, чем просто воскресные гонки. Ф1 должна реагировать на эти желания фанбазы. Иначе она увянет.

И надо думать о том, каким будет будущее спорта в техническом плане. Сейчас у нас гибридные моторы с доминирующей ролью ДВС. А параллельно работает полностью электрическая Формула Е. В какой-то момент это противоречие придется разрешить. Но я думаю, у Ф1 отличные перспективы.

Сейчас бюджеты Ф1 и ФЕ становятся ближе друг к другу. И в какой-то момент эти серии станут на один уровень. Но у ФЕ есть эксклюзивный контракт на соревнования формульных электромобилей.

Как вы думаете, через 15-20 лет автоспорт станет электрическим, или например перейдет на водородное топливо? И что будет в категориях, которые берут за основу серийные машины?

Думаю, мы придем к нулевому углеродному следу. Ф1 и ФЕ решат свои разногласия и создадут единый чемпионат. Многие еще будут вспоминать о гонках из предыдущей эры. Но многие корневые вещи в автоспорте уже слегка устарели. Но большие категории станут лидерами больших перемен. Покажут миру новые технологии, помогут их развивать. И подадут всем пример.