Слухи: Росс Браун стал кандидатом на место главы Ferrari

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Тема в руководителем команды Ferrari обещает стать для поклонников Ф1 главной на ближайшую пару недель. Считается, что вопрос с отставкой нынешнего босса Маттиа Бинотто решен: якобы, такое решение уже принял ключевой совладелец итальянского концерна Джон Элканн.

Хотя официально Скудерия ничего не комментирует, а последнее ее сообщение и вовсе опровергало «безосновательные спекуляции», СМИ уже гадают, кто займет главный кабинет в Маранелло с 2023 года.

Прежде считалось, что Скудерию возглавит Фредерик Вассер – опытный гоночный менеджер, последние годы работавший в Alfa Romeo. Однако издание La Stampa написала, что в действительности вопрос пока не решен, но существует список потенциальных кандидатов.

Одной из самых интересный фигур в ней является Росс Браун – нынешний спортивный директор Формулы 1, который работал в Ferrari техническим директором с 1997 по 2006 годы, в период громких успехов команды, когда удалось завоевать шесть Кубков конструкторов и пять титулов Михаэля Шумахера.

При этом в публикации говорится, что 68-летнего Брауна, который недавно говорил о желании отойти от каждодневной занятости в Ф1, все же нельзя считать основным претендентом на пост главы Ferrari.

Обновление: Росс Браун объявил об уходе с поста спортивного босса Ф1

Выше всего расцениваются шансы Вассера, вторым в списке идет генеральный директор компании Ferrari Бенедетто Винья.