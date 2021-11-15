Слезы, боль и достоинство. Как Мазепин провел Гран При Бразилии

Чего ждали: боли и жара

После неплохого старта второй половины сезона, в последних гонках Никита явно был не в ударе и даже на старте не совершал тех успешных атак на Мика Шумахера, что в начале осени.

К тому же, перед Бразилией выяснялась неприятная деталь, которая явно осложняет россиянину работу: на последних этапах его машина стала сильно перегреваться в области ног, причиняя пилоту боль.

«В гонках кругов через 25 или 30 начинает сильно обжигать ноги – сильно нагреваются части, которые находятся в районе педалей. Тормозная система сильно нагревается, и через какое-то время я начинаю чувствовать боль. Из-за того, что мы изменили конфигурацию гоночной обуви и носков, начались проблемы. И пока не будет найдено решение, приходится терпеть», – рассказал Мазепин.

Никита Мазепин, Haas F1 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Прибавьте сюда то, что бразильская трасса никак не подходила Haas, а сам Никита по ней даже на симуляторе не ездил, и поймете, что ждать было нечего.

Как все начиналось: в слезах и потерях

Первая тренировка прошла для Никиты со стандартным результатом – полсекунды отставания от Шумахера и последнее место. В стартовавшей сразу за этим квалификации тоже ничего особенного не произошло. На деле, Мазепин выступил даже чуть лучше обычного, уступив Мику четверть секунды вместо половины. Но после сессии был в ярости, сам себя назвав идиотом.

«Я ехал хороший круг – а потом просто сделал ошибку. Машина вела себя хорошо – мне кажется, сегодня был наш день, мы могли подобраться очень близко к Williams и показать хороший результат. Но я банально перестарался… Команда просто здорово поработала – а я все испортил», – пояснил россиянин эмоциональную реакцию.

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

В субботу Никита продолжил демонстрировать эмоции, на этот раз пожалев об уходе из Haas нескольких близких к нему сотрудников. Не знаю, от расстройства или нет, но в субботней тренировке Мазепин проиграл Шумахеру почти секунду.

Квалификационный спринт тоже прошел для Никиты печально – последнее место и шесть секунд отставания от Шумахера. В целом, это по четверти секунды с каждого из 24 кругов, как и было в квалификации. Но в гонках у Никиты обычно получается получше.

Как все прошло: с прорывом и достоинством

Старт Никите удался великолепный. С 19-го места он к пятому кругу прорвался на 14-е, разобравшись с Шумахером еще до того, как тот попал в аварию.

«Первый круг вышел классным: я смог стартовать без пробуксовки, очень здорово проехать два первых поворота, а затем все сделать правильно в четвертом», – рассказал гонщик репортерам.

Никита Мазепин, Haas VF-21, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR21 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

В общей сумме, на 14-м месте россиянин продержался больше 10 кругов, пока его оборону не прорвал Ландо Норрис.

Дальше началось стремительное падение с потерей четырех позиций за четыре круга. Но на предпоследнее место Мазепин свалился лишь после 30 кругов, почти в середине гонки. Его темп постепенно падал из-за выбранной стратегии – Мазепин стал одним из трех пилотов, которые всю гонку прошли с одним пит-стопом.

При этом Никита здорово смотрелся на фоне напарника, который даже с тремя пит-стопами ехал не сильно быстрее и на финише проиграл российскому пилоту 37 секунд. Остался доволен выступлением и сам Мазепин.

«Сегодня мне даже удавалось соперничать с другими гонщиками, что стало приятным сюрпризом, если вспомнить, с чего мы начинали в первой тренировке. Так что уик-энд получился очень достойным, теперь я жду Катара», – сказал Никита после финиша.

Никита Мазепин, Haas VF-21, Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C41 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Чего ждать теперь: небольшого отката назад

После Сан-Пауло Мазепин, помимо прочего, отметил найденный баланс в настройках. Это одна из самых важных частей работы любого гонщика, но Никита к ним особенно чувствителен. Мы помним, как он провалил целый сезон в Формуле 2 потому, что не подходил машине, а машина не подходила ему. Так что в Катаре успех Мазепин будет во многом зависеть от того же самого.

Никита Мазепин, Haas VF-21, Мик Шумахер, Haas VF-21 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Что касается самой трассы, то на ней Haas наверняка сильнее отстанет от Williams из-за длиннющей прямой. Как и в Бразилии, в Катаре Никита никогда не выступал, как, наверное, и большинство пилотов Ф1. Сам стиль езды россиянина наверняка даст ему шансы на старте гонки, когда после длинной прямой настанет череда торможений. Но в целом на большие успехи рассчитывать не приходится: скорее всего, после некоторого сражения с соперниками из других команд Никита вернется ко внутренней дуэли с Шумахером. Но и в ней важно победить!