Следом за одним гонщиком McLaren FIA наказала и другого

Вскоре после окончания квалификации в Стамбуле стало известно, что Карлос Сайнс потеряет стартовые позиции из-за блокировки. Едва гоночные СМИ внесли изменения в стартовую решетку, как появилась необходимость править ее снова: на этот раз назад отправили другого гонщика Mclaren Ландо Норриса.

Тот т без того повторил худший в сезоне 11-й результат, а теперь будет вынужден начинать гонку еще дальше от лидеров – причиной всему слишком высокая скорость под двойными желтыми флагами в месте вылета Николя Латифи по ходу первого сегмента.

Судьи изучили действия нескольких гонщиков в восьмом повороте, но наказали в итоге только Норриса. Штраф отбросил его с 11-й на 15-ю позицию (не 16-ю, так как Сайнс уже получил наказание до этого).

Кроме того, Ландо добавили сразу три штрафных балла, доведя их общее количество до пяти за год. Впрочем, до 12, при достижении которых придется пропустить ближайший Гран При, пока далеко.

Судьи отметили, что Норрис сбросил скорость в зоне желтых флагов, однако по итогам всего круга улучшил свое прежнее время, что является прямым нарушением регламента.

«Телеметрия показывает, что он замедлился на соответствующем участке и вновь ускорился после, – гласит документ. – Затем он спросил команду, не должен ли прервать круг и заехать в боксы, но получил указание оставаться на трассе из-за быстро меняющихся условий.

Норрис завершил круг, показав свое лучшее время в Q1.

Судьи учли, что гонщик машины №4 не стремился проехать быстрый круг, но из-за изменения условий все же сделал это, чем нарушил правила».

Из-за штрафа Ландо вверх по решетке поднялись оба гонщика Ferrari, Пьер Гасли и Кевин Магнуссен.