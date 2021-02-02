Следом за новым болидом McLaren покажет новый суперкар

15 февраля команда McLaren представит миру болид MCL35M, который гонщики британского коллектива будут пилотировать в новом сезоне. А спустя сутки, 16 февраля, компания McLaren проведет официальную премьеру своей новой дорожной машины.

Суперкар, который получит имя Artura, представляет собой новое поколение «бюджетной» линейки Sports Series – сейчас в нее входят модель 570S и несколько ее вариантов. Эксперты не ждут, что новинка будет радикально отличаться от других моделей McLaren по дизайну – и обращают внимание скорее на технические новшества.

В частности, Artura будет первой машиной, построенной вокруг нового, основательно доработанного монокока – позже вокруг него будут создаваться и остальные, более дорогие модели. Создатели суперкара рассчитывают, что столь серьезные изменения в силовой структуре сделают управляемость автомобилей нового поколения более «естественной и органичной».

Также Artura станет первым «бюджетным» суперкаром McLaren с гибридной силовой установкой – раньше такое решение использовалось только на флагманской, гораздо более дорогой и собранной ограниченным тиражом модели Р1. Предполагается, что суммарная мощность силовой установки составит свыше 600 л.с.