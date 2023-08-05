«Следим с напряжением». Босс Ф1 прокомментировал тендер FIA для команд
По словам главы Liberty Media Грега Маффея, все заявления Мохаммеда Бин Сулайема пока не убедили его в необходимости расширения нынешнего пелотона
С течением времени становится все более ясно, что объявленный в феврале отбор для новых команд Ф1 в действительности оказался бомбой замедленного действия: под благовидным предлогом президент FIA Мохаммед Бин Сулайем получил рычаг давления на спорт.
Все больше экспертов говорят о сценарии, когдa федерация допустит к участию в чемпионате одну или две новые команды, но Формула 1 откажется принять их. Как станут развиваться события в такой ситуации – предсказать невозможно.
При этом глава федерации упирает на Договор согласия, который допускает выступление 12 команд, и формально действует строго в рамках правил.
Недавно Грег Маффей – генеральный директор компании Liberty Media, которая владеет Формулой 1 – вместе с главой чемпионата Стефано Доменикали отвечал на вопросы инвесторов Wall Street и поделился своей позицией по актуальному вопросу.
«Не могу сказать, что у нас со Стефано во всем совпадают взгляды, но у нас уже есть десять отличный команд, – сказал Маффей. – Так что мы с напряжением следим за тем, что они [FIA] делают.
Запущен процесс поиска новых участников. Но планка сейчас установлена очень высоко. Пока неясно, какую дополнительную стоимость сможет принести 11-й участник. Существующие команды тоже испытывают по этому поводу серьезные сомнения.
Мы ведем с FIA продуктивный диалог. Но можно ли сказать, что между нами не осталось разногласий? Нет, дискуссии продолжается. Надеюсь, в итоге удастся договориться».
Грег Маффей, генеральный директор Liberty Media Corporation, Стефано Доменикали, генеральный директор Формулы 1, Дэнни Салливан, судья FIA
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Доменикали, в свою очередь, отметил: «FIA запустила этот процесс, у них есть на это право. Мы просто ждем финального решения.
Действительно, мы нацелены прийти к согласию. Грег верно заметил, что сейчас стоимость всего спорта и его команд очень высоки.
Итоги [отбора] будут озвучены уже скоро. Я бы сказал, до конца сентября».
Он добавил: «Могу сказать, что переговоры продвигаются довольно успешно, так как спорт сейчас в отличной форме.
Разумеется, мы не спешим. Сейчас все указывает на позитивное завершение переговоров как с командами, так и с FIA».
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