След Абу-Даби: Вольф негодует, Льюис молчит, FIA расследует

«Прежде всего, поздравления Максу и его команде. Но думаю, что мы в этом году прекрасно поработали. Наши сотрудники старались изо всех сил, а сам сезон стал для меня самым сложным из всех. Я очень горд за них и очень благодарен, что мы вместе прошли этот путь. Мы отдали все свои силы, выложились без остатка и не сдавались. И это важнее всего. Хотелось бы пожелать всем здоровья, счастливого Рождества – посмотрим, что принесет нам новый сезон».

Эти слова Льюиса Хэмилтона, сказанные под подуимом сразу после финиша на «Яс-Марине», до сих пор остаются последним официальным интервью британца. Семикратный чемпион мира не пошел на обязательную пресс-конференцию для призеров той гонки, проигнорировал традиционную торжественную церемонию вручения наград FIA (состоявшуюся в Париже через несколько дней после завершения сезона Ф1) и вот уже много недель хранит полное молчание в социальных сетях.

Разочарование британца понятно: проиграть титул на последнем круге последней гонки сезона – событие нерядовое. Справедливости ради стоит отметить, что и до Льюиса в истории спорта можно отыскать немало случаев, когда пилоты терпели обидные поражения. Но особенность нынешней ситуации в том, что на исход чемпионата в значительной степени повлияли судейские решения, которые далеко не все сочли бесспорными.

И хотя итоги прошедшего сезона уже нельзя изменить, сама эта история еще очень далека от завершения. Поставить в ней точку можно будет только после того, как спорт и его участники ответят на несколько принципиальных вопросов.

1. Чем обернется вся эта история для Льюиса?

Назвав итоги гонки подстроенными, самый успешный пилот в истории с тех пор лишь раз появился на официальном мероприятии – это был обряд посвящения в рыцари, пропустить который он уж точно не мог. Но в остальном британец полностью оборвал какие-либо контакты со СМИ и даже пошел на крайние меры – отписался ото всех в инстаграме и сам ничего не публикует уже больше месяца.

Еще в конце декабря наши коллеги из итальянской редакции Motorsport.com по своим каналам получили подтверждение того, что при этом пилот нацелен продолжать выступления в Ф1. Однако в первой половине января по британским медиа прокатилась новая волна слухов, будто гонщик вновь начал склоняться к завершению карьеры. А босс Mercedes Тото Вольф якобы уже пытается перекупить у Alpine контракт Эстебана Окона.

Чуть позже замелькали и другие кандидатуры: Ник де Врис (выступающий за Mercedes в Формуле Е), Пьер Гасли, Себастьян Феттель... Чем-то это напоминает ситуацию после неожиданного объявления об уходе из Mercedes и Ф1 Нико Росберга (сделанного через несколько дней после победы в чемпионате 2016 года). Тогда, напомним, всерьез или в шутку о своей готовности занять вакантное место в чемпионской команде заявили несколько десятков пилотов, вплоть до Виталия Петрова.

Комментатор Sky Sports Крэг Слэтер недавно поделился своим инсайдом: «Как мне сказали, чем дольше продлится молчание [Хэмилтона], тем хуже ситуация».

При этом нельзя сказать, что Льюис бросил все, удалился от мира и пребывает в полном отчаянии. Недавно принадлежащая ему компания подала заявку на регистрацию собственного товарного знака для ювелирных изделий. Да и контракт гонщика с Mercedes, вообще говоря, действует еще два года.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B, Льюис Хэмилтон, Mercedes W12 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

2. Чего рассчитывает добиться Mercedes, требуя рассмотрения событий в Абу-Даби?

Сразу после клетчатого флага в Mercedes опротестовали итоги гонки. По мнению команды, Макс Ферстаппен нарушал правила при подготовке к рестарту, опережая на трассе лидирующего Хэмилтона – а судьи не имели права возвращать в круг с лидерами только тех отстающих пилотов, кто располагался на трассе между претендентами на титул.

Оба протеста были рассмотрены коллегией FIA тем же вечером и отклонены. В соответствии с принятой процедурой Mercedes уведомила, что намерена подать апелляцию – на составление этого документа регламент отводит 96 часов. И, пока время позволяло, Тото Вольф хорошенько оттянулся на вечеринке в Абу-Даби.

Когда отпущенный срок уже подходил к концу, Mercedes сообщила, что в результате консультаций с FIA приняла решение отказаться от обострения конфликта и признает итоги гонки, а с ней и всего чемпионата.

При этом федерация выпустила собственное заявление, где признавала «вред имиджу спорта» и «значительное недопонимание со стороны команд Ф1, гонщиков и болельщиков». По этой причине руководящий орган пообещал «определить важные вопросы и вынести решения по ним до старта сезона 2022 года».

Пока сложно в точности говорить, о чем именно может идти речь. Но в числе первоочередных мер видятся отказ от прямых переговоров команд с судьями во время гонки, возможное разделение полномочий руководителя гонок Ф1 между несколькими людьми и разработка четких сценариев для ситуаций, подобных Абу-Даби.

При этом обозначенные шаги, какими бы они ни были, должны носить практический характер и гарантировать – прежде всего, Mercedes, – что правила спора за титулы впредь станут более понятными и предсказуемыми.

Президент FIA Жан Тодт, Мохаммед бин Сулайем и Берни Экклстоун. 2018 год Фото: Мануэль Гориа / Motorsport Images

3. Какие подробности известны уже сейчас?

7 декабря, отработав на посту президента FIA максимально возможные 12 лет, Жан Тодт покинул свой кабинет на площади Согласия в Париже. Его сменил Мохаммед Бин Сулайем – в прошлом успешный раллийный гонщик, а сейчас состоятельный предприниматель и весьма умелый политик.

Бин Сулайем сразу дал понять, что намерен лично заняться принципиально важным для спорта вопросом, хотя и не собирается спешить. Он попенял Льюису за пропуск церемонии в Париже – и назначил руководить расследованием Питера Байера. Этот человек едва ли известен большинству поклонников гонок, однако это опытный спортивный чиновник, еще при Тодте ставший генеральным секретарем FIA по вопросам спорта. Его имя назвал на своей пресс-конференции глава Тото Вольф, говоря о гарантиях изменений.

Федерация намерена сделать разбирательство «тщательным, объективным и прозрачным», а также собирается привлечь к процессу гонщиков и представителей команд. К слову, в рамках этого процесса арбитрам неизбежно придется пообщаться и с Льюисом.

«Мы намерены добиться их ответственности, так как не можем продолжать выступления в чемпионате, где зрелище ставят выше спорта, а не наоборот», – отметил Вольф.

Майкл Маси, руководитель гонок, Стефано Доменикали, генеральный директор Формулы 1 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

4. Останется ли Майкл Маси руководителем гонок Ф1?

В качестве главной мишени для критики и Mercedes, и поклонники Хэмилтона сразу же выбрали одного человека – того, кто своими действиями привел к драматичному финалу и чемпионству Ферстаппена. Конечно, досталось и Николя Латифи, чья авария стала первопричиной всех дальнейших событий – но все же куда больше вопросов возникло к Майклу Маси.

Главный судья Ф1 сам подставил себя под удар. Сначала он в прямом радиоэфире общался с командами в довольно странной тональности, позволяя тем раздавать указания. А затем поменял в ключевой момент свое решение о том, могут ли круговые обгонять – причем использовал процедуру, не прописанную в регламенте. Понятно, что австралийцем были недовольны многие, и слухи об его отставке едва ли возникли на пустом месте.

Первые сигналы показывают, что новый президент FIA Бин Сулайем тоже не в восторге от всей этой истории и действий австралийца на «Яс-Марине». Начинать руководство мировыми гонками со скандала – это явно не тот сценарий, который планировал Мохаммед.

Арабский чиновник сразу сказал, что не станет предпринимать резких движений и прежде детально во всем разберется. Но вскоре имя Маси исчезло из списка ключевых фигур на сайте федерации.

Авторитет Майкла сейчас, несомненно, подорван, в том числе и в паддоке. Уже понятно, что нового Чарли Уайтинга из него не получилось.

«Можно ли считать его положение слабым, – задается вопросом Слэтер. – Может ли FIA объявить о его увольнении с поста руководителя гонок, чтобы тем дать сигнал о желании взять новый старт?

Он хороший человек, очень добрый. В персональном плане мне очень нравится иметь с ним дело. Но скандальная шумиха вокруг него и впрямь выглядит чересчур сильной».

В Mercedes, между тем, отрицают, что заключили негласную сделку с FIA и согласились отказаться от апелляции в обмен на уход Маси. Но слухи о своеобразной торговле между федерацией и чемпионской командой продолжают всплывать. К примеру, по сведениям британской Daily Mail, в прошлую пятницу должна состояться встреча Вольфа и Бин Сулайема. Где руководитель Mercedes собирался ставить вопрос ребром: Маси должен уйти – иначе из списка участников чемпионата исчезнет фамилия Хэмилтона.

Льюис Хэмилтон и Тото Вольф, Mercedes AMG Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

5. Когда будут расставлены точки над i?

Делать хоть какие-то прогнозы в отношении Льюиса сейчас бессмысленно. Только сам пилот в итоге придет к решению о том, сядет ли он вновь за руль машины Ф1.

Так как первая серия тестов пройдет в Барселоне 23-25 февраля, презентаций команд стоит ждать на предшествующей неделе. Это значит, что у семикратного чемпиона есть еще как минимум месяц, чтобы окончательно разобраться в своих чувствах. Опять же, затягивать с принятием судьбоносных решений Льюису не в новинку: напомним, что о его контракте на выступления в 2021 году было объявлено в начале прошлого февраля.

На самом деле, многое будет зависеть от того какой окажется реакция FIA. Если в Mercedes сочтут ее достаточной и соразмерной, вероятность возвращения Хэмилтона (вообще-то он никуда еще не ушел, но в данном случае правильнее всего будет говорить именно о возвращении) ощутимо вырастет.

С самой FIA все несколько проще. После неизбежной паузы, вызванной рождественским перерывом и сменой президента, гоночные чиновники с начала этой недели вернулись к работе и уже поделилась планами на ближайшее будущее.

Уже 19 января состоится заседание особой группы, главной темой которого станут правила использования в Ф1 машины безопасности. За этим последует дискуссия с пилотами о других необходимых изменениях.

Ближайшее заседание Всемирного совета FIA по спорту состоится 3 февраля, однако ответов на главные вопросы все же придется подождать чуть дольше – до 18 марта, когда WMSC соберется вновь. Важно помнить, что этот совет по сути только утверждает решения – которые к началу заседания уже оформлены и нуждаются лишь в окончательном одобрении.

Есть ощущение, что гоночное межсезонье в этот раз обещает получиться весьма бодрым.