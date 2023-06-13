Sky: в Mercedes продлили контракт с Расселлом
По информации британских репортеров, в команди активировали опцион, изначально предусмотренный в соглашении с гонщиком
Когда Джордж Расселл переходил в Mercedes перед сезоном-2022, команда не раскрыла срок действия его контракта, назвав тот «многолетним». Однако позже в паддок просочилась информация, что документ подписан сроком на три года – то есть до конца 2024-го.
Как сообщил в понедельник канал Sky Sports, в соглашении изначально был предусмотрен опцион еще на год – и после Гран При Испании, где Джордж впервые в сезоне поднялся на подиум, Mercedes использовала эту возможность.
При этом команда не будет делать по этому поводу никакого отдельного заявления.
Лучшим результатом Расселла за время выступления в составе в Mercedes стала победа на бразильском этапе прошлой осенью. В нынешнем чемпионате мира 25-летний британец занимает после семи Гран При пятую строчку в чемпионате пилотов.
Таким образом, Джордж останется в Брэкли на два следующих чемпионата. Кто будет его партнером по команде, до сих пор официально неизвестно, так как Льюис Хэмилтон продолжает переговоры (говоря откровенно, торги) с Тото Вольфом об условиях дальнейшего сотрудничества.
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