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Формула 1 Новости

Sky Sports показал рекламу с аварией Макса. В RB недовольны

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Команда попросила канал удалить видео – и в Sky Sports согласились

Sky Sports показал рекламу с аварией Макса. В RB недовольны

В новом ролике британского телеканала Sky Sports F1 использован кадр, на котором Макс Ферстаппен летит в барьер после столкновения с Льюисом Хэмилтоном в Сильверстоуне. Этим видео канал поздравляет зрителей с наступающим Рождеством.

 

В Red Bull подтвердили, что они обратились к представителям телеканала с просьбой убрать ролик из сетки вещания.

«После этой аварии гонщика доставили в больницу. И использование таких кадров в качестве Рождественского обращения – следствие очень дурного вкуса», – цитирует представителя Red Bull RacingNews365.com

Sky Sports подтвердили коллективу, что больше не будут использовать этот ролик.

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