Sky Sports показал рекламу с аварией Макса. В RB недовольны

В новом ролике британского телеканала Sky Sports F1 использован кадр, на котором Макс Ферстаппен летит в барьер после столкновения с Льюисом Хэмилтоном в Сильверстоуне. Этим видео канал поздравляет зрителей с наступающим Рождеством.

В Red Bull подтвердили, что они обратились к представителям телеканала с просьбой убрать ролик из сетки вещания.

«После этой аварии гонщика доставили в больницу. И использование таких кадров в качестве Рождественского обращения – следствие очень дурного вкуса», – цитирует представителя Red Bull RacingNews365.com

Sky Sports подтвердили коллективу, что больше не будут использовать этот ролик.