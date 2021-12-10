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Sky Sports показал рекламу с аварией Макса. В RB недовольны
Автор: Александра Шубина , редактор
Команда попросила канал удалить видео – и в Sky Sports согласились
В новом ролике британского телеканала Sky Sports F1 использован кадр, на котором Макс Ферстаппен летит в барьер после столкновения с Льюисом Хэмилтоном в Сильверстоуне. Этим видео канал поздравляет зрителей с наступающим Рождеством.
В Red Bull подтвердили, что они обратились к представителям телеканала с просьбой убрать ролик из сетки вещания.
«После этой аварии гонщика доставили в больницу. И использование таких кадров в качестве Рождественского обращения – следствие очень дурного вкуса», – цитирует представителя Red Bull RacingNews365.com
Sky Sports подтвердили коллективу, что больше не будут использовать этот ролик.
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Sky Sports показал рекламу с аварией Макса. В RB недовольны
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