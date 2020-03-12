Sky Sports подтверждает, что ГП Австралии не состоится
Один и тот же журналист британского канала с интервалом в пару часов сначала пообещал, что гонка в Австралии состоится – а потом заявил, что гонки не будет
Вслед за Motorsport.com и рядом других изданий, получшивших эту информацию из заслуживающих доверия источников, о скором отмене Гран При Австралии зрителям сообщил и британский телеканал Sky Sports.
О том, что гонка в Мельбурне не состоится, рассказал журналист Крейг Слейтер. Он же парой часов ранее после встречи глав команд Ф1 заявил – со ссылкой на одного из участников встречи – что гонка отменена не будет.
«Ситуация здесь была нестабильной – особенно в последнюю пару часов, – в частности сказал Слейтер. – И в конце концов я могу окончательно заявить, что в эти выходные Гран При Австралии не пройдет. Большинство команд решили, что не готовы выступать в такой ситуации. Некоторые команды были готовы участвовать в соревнованиях, но большинство проголосовало против. Не исключено, что гонки поддержки состоятся – но не гонки Формулы 1».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Автор
|Кирилл Качнов
Sky Sports подтверждает, что ГП Австралии не состоится
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