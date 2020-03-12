Sky Sports подтверждает, что ГП Австралии не состоится

Вслед за Motorsport.com и рядом других изданий, получшивших эту информацию из заслуживающих доверия источников, о скором отмене Гран При Австралии зрителям сообщил и британский телеканал Sky Sports.

О том, что гонка в Мельбурне не состоится, рассказал журналист Крейг Слейтер. Он же парой часов ранее после встречи глав команд Ф1 заявил – со ссылкой на одного из участников встречи – что гонка отменена не будет.

«Ситуация здесь была нестабильной – особенно в последнюю пару часов, – в частности сказал Слейтер. – И в конце концов я могу окончательно заявить, что в эти выходные Гран При Австралии не пройдет. Большинство команд решили, что не готовы выступать в такой ситуации. Некоторые команды были готовы участвовать в соревнованиях, но большинство проголосовало против. Не исключено, что гонки поддержки состоятся – но не гонки Формулы 1».