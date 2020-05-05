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Формула 1 / Новость

Sky Sports: Ferrari вообще не предлагала Феттелю контракт

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Sky Sports: Ferrari вообще не предлагала Феттелю контракт
Автор:
, редактор
5 мая 2020 г., 15:19

Переговоры сторон пока ни к чему не привели

Вокруг истории с продлением контракта между Ferrari и Себастьяном Феттелем продолжают ходить противоречивые слухи. Итальянская La Gazetta dello Sport ранее сообщала, что немец отверг предложение однолетнего договора с трехкратным понижением зарплаты. Сегодня F1-Insider сообщил, что Скудерия сделала четырехкратному чемпиону мира новое предложение – зарплата тоже, но контракт долгосрочный. 

За все это время никаких подтверждений слухам из стана Ferrari не было. А теперь появилась информация, что и предложений контракта тоже не было. По данным Sky Sports F1, стороны ведут переговоры, но они до сих пор не дошли ни до какой конкретики. На данный момент возможны разные варианты срока контракта и гонорара по нему.

Феттель ранее заявил, что не собирается вести переговоров ни с кем, кроме Ferrari. Команда также подтвердила, что для нее Себастьян является первым выбором пилота на следующий год. По некоторым данным, Скудерия даже готова вернуть немцу статус первого номера, хотя ранее босс команды Маттиа Бинотто заявлял, что в 2020 году пилоты Ferrari будут равны.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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