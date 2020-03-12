Sky Sport: Гран При состоится / ВВС: Гонку отменят

После экстренной встречи глав команд Ф1 в паддоке трассы в Альберт-парке средства массовой информации начали распространять противоречивую информацию о том, были ли на этом совещании приняты какие-либо решения и если приняты – то какие.

«Я могу объявить, что Гран При Австралии состоится, – сообщил в коротком видео корреспондент канала Sky Sports Крейг Слейтер. – Встреча руководителей команд, владельцев коммерческих прав Ф1 и представителей FIA закончилась – ничего пока не объявлено официально, но я побеседовал с одним из глав команд. Он сообщил, что команды приняли решение не отменять соревнования.

С трассы также приходят похожие сообщения. Руководитель компании-промоутера Эндрю Вестакотт уехал с автодрома в час ночи, не сделав заявления – но источники подтвердили мне, что гонка состоится».

В то же самое время Эндрю Бенсон, занимающийся темой Формулы 1 в холдинге ВВС, написал в своем твитере, что «два высокопоставленных сотрудника FIA подтвердили ВВС, что Гран При будет отменен».