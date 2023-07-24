Sky пригласила детей комментировать Ф1. Они поругались с Росбергом

По ходу Гран При Венгрии телеканал Sky Sports провел интересный эксперимент – помимо основной бригады, включающей Мартина Брандла, Дэвида Крофта, Теда Кравитца и их коллег, свой эфир по ходу сессий на «Хунгароринге» вели трое подростков.

В попытке привлечь к спорту новых зрителей из числа молодежи большие боссы сформировали бригаду из темнокожего картингиста Зака и двух ведущих с канала Sky Kids – Брэйдона и Скарлетт. Молодежи помогал профессиональный комментатор Гарри Бенджамин.

По ходу тренировок основные комментаторы несколько раз передавали слово юным коллегам, которые довольно удачно вписывались в эфир. Бойкая Скарлетт начала выспрашивать у Кравитца, почему он неизменно ходит в шортах и защищает ли при этом ноги кремом от солнца…

Эта милая история так и могла бы остаться забавным пустяком, но едва не закончилась скандалом.

Как-то раз на связь с юниорами вышел приглашенный в качестве эксперта Нико Росберг. Уже в самом конце их беседы, при прощании, все та же Скарлетт наступила чемпиону 2016 года на больную мозоль. Вот каким получился их диалог:

С: Удачи, Бритни. Надеюсь, у тебя все получится.

Р: Нет, Скарлетт, это было совсем не круто. Открою вам всем один секрет – это вообще не круто.

С: Спасибо, Бритни.

Р: Извинись, пожалуйста.

С: Извини.

Р: Извинения приняты.

После этого Нико быстро сменил тему на главном канале, а в «детском» эфире Гарри Бенджамин прямо сказал девушке, что та играла с огнем.

Прозвище «Бритни» Росбергу дали на заре карьеры гонщика в Ф1, когда злые языки нашли в нем внешнее сходство с популярной в то время певицей Бритни Спирс (Нико носил длинные волосы).

Болельщики узнали об этом с легкой руки Марка Уэббера, который после аварии Росберга на бразильском Гран При 2006 года сказал «Бритни в стене», и эти слова попали в трансляцию.

Широко известно, что сам немецкий пилот очень не любит это прозвище, и даже соперники лишь в крайних случаях используют его на публике.

Нико Росберг Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images