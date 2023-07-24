Sky пригласила детей комментировать Ф1. Они поругались с Росбергом
Попытка организовать отдельную трансляцию для юной аудитории привела к неожиданным результатам
По ходу Гран При Венгрии телеканал Sky Sports провел интересный эксперимент – помимо основной бригады, включающей Мартина Брандла, Дэвида Крофта, Теда Кравитца и их коллег, свой эфир по ходу сессий на «Хунгароринге» вели трое подростков.
В попытке привлечь к спорту новых зрителей из числа молодежи большие боссы сформировали бригаду из темнокожего картингиста Зака и двух ведущих с канала Sky Kids – Брэйдона и Скарлетт. Молодежи помогал профессиональный комментатор Гарри Бенджамин.
По ходу тренировок основные комментаторы несколько раз передавали слово юным коллегам, которые довольно удачно вписывались в эфир. Бойкая Скарлетт начала выспрашивать у Кравитца, почему он неизменно ходит в шортах и защищает ли при этом ноги кремом от солнца…
Эта милая история так и могла бы остаться забавным пустяком, но едва не закончилась скандалом.
Как-то раз на связь с юниорами вышел приглашенный в качестве эксперта Нико Росберг. Уже в самом конце их беседы, при прощании, все та же Скарлетт наступила чемпиону 2016 года на больную мозоль. Вот каким получился их диалог:
С: Удачи, Бритни. Надеюсь, у тебя все получится.
Р: Нет, Скарлетт, это было совсем не круто. Открою вам всем один секрет – это вообще не круто.
С: Спасибо, Бритни.
Р: Извинись, пожалуйста.
С: Извини.
Р: Извинения приняты.
После этого Нико быстро сменил тему на главном канале, а в «детском» эфире Гарри Бенджамин прямо сказал девушке, что та играла с огнем.
Прозвище «Бритни» Росбергу дали на заре карьеры гонщика в Ф1, когда злые языки нашли в нем внешнее сходство с популярной в то время певицей Бритни Спирс (Нико носил длинные волосы).
Болельщики узнали об этом с легкой руки Марка Уэббера, который после аварии Росберга на бразильском Гран При 2006 года сказал «Бритни в стене», и эти слова попали в трансляцию.
Широко известно, что сам немецкий пилот очень не любит это прозвище, и даже соперники лишь в крайних случаях используют его на публике.
Нико Росберг
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
В Формуле 1 задумались об искусственном выравнивании сил моторов
Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа
В Red Bull попросили Макса не повторять поступок Росберга
В Red Bull попросили Макса не повторять поступок Росберга В Red Bull попросили Макса не повторять поступок Росберга
Росберг связал с Хэмилтоном слухи об уходе Макса из Ф1
Росберг связал с Хэмилтоном слухи об уходе Макса из Ф1 Росберг связал с Хэмилтоном слухи об уходе Макса из Ф1
«Иногда он забывал про DRS». Росберг вспомнил гонки с Шумахером в Mercedes
«Иногда он забывал про DRS». Росберг вспомнил гонки с Шумахером в Mercedes «Иногда он забывал про DRS». Росберг вспомнил гонки с Шумахером в Mercedes
Самое важное:
Технический анализ: как Red Bull переделала понтоны, которые были в Ф1 эталоном
Технический анализ: как Red Bull переделала понтоны, которые были в Ф1 эталоном Технический анализ: как Red Bull переделала понтоны, которые были в Ф1 эталоном
«Его дни в Red Bull сочтены». Ральф Шумахер предсказал увольнение Переса
«Его дни в Red Bull сочтены». Ральф Шумахер предсказал увольнение Переса «Его дни в Red Bull сочтены». Ральф Шумахер предсказал увольнение Переса
L'Equipe назвала три команды, превысивших лимит бюджета в 2022 году
L'Equipe назвала три команды, превысивших лимит бюджета в 2022 году L'Equipe назвала три команды, превысивших лимит бюджета в 2022 году
СМИ запутались в слухах о составе Haas на 2024 год
СМИ запутались в слухах о составе Haas на 2024 год СМИ запутались в слухах о составе Haas на 2024 год
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.