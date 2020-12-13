Sky News: McLaren получит нового совладельца и 200 млн долларов
Новый инвестор должен получить треть акций команды – но как именно это повлияет на доли нынешних совладельцев?
В ближайшие дни ожидается объявление о заметных изменениях в структуре собственников команды McLaren. Об этом со ссылкой за заслуживающие доверия источники сообщает британский телеканал Sky News.
Консорциум инвесторов, организатором которого является специализирующаяся на инвестициях в спорт американская компания MSP Sport Capital, изначально приобретет 15 % акций коллектива, а к концу 2022 года доведет свою долю в команде до 33 %. При этом один из представителей консорциума станет вице-президентом McLaren, а в совете директоров появятся два новых члена.
В обмен на треть акций команда в течение двух ближайших лет должна получить около 200 млн долларов.
Как новая сделка повлияет на доли других собственников – информации пока нет. Напомним, что по состоянию на прошлый год крупнейшим собственником команды (56 %) был инвестиционный фонд Mumtalakat, основанный королевской семьей Бахрейна. 14 % акций принадлежат компании TAG, чей владелец Мануср Ойех был партнером Рона Денниса при реорганизации команды в начале 80-х годов. 10 % владеет канадский бизнесмен Майкл Латифи, чей сын Николя сейчас выступает за Williams. Оставшиеся 20 % акций находятся в собственности у миноритарных акционеров.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren
|Автор
|Кирилл Качнов