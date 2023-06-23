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Sky: Mercedes объявит о новом контракте Льюиса в Сильверстоуне

По информации британского телеканала, гонщик и команда наконец-то согласовали главные условия продления сотрудничества

Александр Кабановский
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

История с продолжением карьеры Льюиса Хэмилтона в Формуле 1, кажется, завершится уже в ближайшее время. Более полугода обладатель семи титулов и его команда Mercedes не могли договориться об условиях совместных выступлений. 

Наблюдатели сначала говорили, что дело в сумме контракта, потом – что в сроке его действия. В пятницу на сайте телеканала Sky появилась новость, что объявление скорее всего будет сделано в начале июня по ходу британского Гран При. При этом обсуждение деталей, если верить публикации, продолжается до сих пор.  

«Дьявол кроется в деталях, – объяснил комментатор Sky Дэвид Крофт. – Льюис хочет остаться в Mercedes, Mercedes хочет сохранить его. И в итоге у них все получится. 

Дело не в деньгах. Льюису важна поддержка командой его комиссии, различных проектов, которыми он занимается. Это также касается будущих связей – возможно, его роли посла бренда.

Есть множество вопросов, которые необходимо решить. При этом я не удивлюсь, если о новом контракте объявят в Сильверстоуне, это было бы логично». 

Сам Льюис по ходу недавнего Гран При Канады отметил: «Мы провели в последнее время несколько успешных переговоров. Контракт очень сложный, он касается не только управления машиной. 

Сейчас я планирую выступать еще какое-то время. Но важно изучить все возможности партнерства с такой замечательной организацией, чтобы затем расширять его. Это сложнее, чем просто сказать "погнали", и я не хочу спешить.  

Мы уже общались несколько раз, у нас отличные отношения. Все будет готово тогда, когда будет. Неделя это, месяц или дольше, для меня не имеет значения». 

Гран При Великобритании пройдет 9-11 июля. 

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