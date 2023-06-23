Sky: Mercedes объявит о новом контракте Льюиса в Сильверстоуне
По информации британского телеканала, гонщик и команда наконец-то согласовали главные условия продления сотрудничества
История с продолжением карьеры Льюиса Хэмилтона в Формуле 1, кажется, завершится уже в ближайшее время. Более полугода обладатель семи титулов и его команда Mercedes не могли договориться об условиях совместных выступлений.
Наблюдатели сначала говорили, что дело в сумме контракта, потом – что в сроке его действия. В пятницу на сайте телеканала Sky появилась новость, что объявление скорее всего будет сделано в начале июня по ходу британского Гран При. При этом обсуждение деталей, если верить публикации, продолжается до сих пор.
«Дьявол кроется в деталях, – объяснил комментатор Sky Дэвид Крофт. – Льюис хочет остаться в Mercedes, Mercedes хочет сохранить его. И в итоге у них все получится.
Дело не в деньгах. Льюису важна поддержка командой его комиссии, различных проектов, которыми он занимается. Это также касается будущих связей – возможно, его роли посла бренда.
Есть множество вопросов, которые необходимо решить. При этом я не удивлюсь, если о новом контракте объявят в Сильверстоуне, это было бы логично».
Сам Льюис по ходу недавнего Гран При Канады отметил: «Мы провели в последнее время несколько успешных переговоров. Контракт очень сложный, он касается не только управления машиной.
Сейчас я планирую выступать еще какое-то время. Но важно изучить все возможности партнерства с такой замечательной организацией, чтобы затем расширять его. Это сложнее, чем просто сказать "погнали", и я не хочу спешить.
Мы уже общались несколько раз, у нас отличные отношения. Все будет готово тогда, когда будет. Неделя это, месяц или дольше, для меня не имеет значения».
Гран При Великобритании пройдет 9-11 июля.
«Я ехал за ними и кое-что заметил». Льюис поделился мыслями об Aston и Red Bull
«Я ехал за ними и кое-что заметил». Льюис поделился мыслями об Aston и Red Bull «Я ехал за ними и кое-что заметил». Льюис поделился мыслями об Aston и Red Bull
Хэмилтон попросил Mercedes переключиться на работу над машиной 2024 года
Хэмилтон попросил Mercedes переключиться на работу над машиной 2024 года Хэмилтон попросил Mercedes переключиться на работу над машиной 2024 года
Хэмилтон: В Монреале Mercedes помешали медленные повороты
Хэмилтон: В Монреале Mercedes помешали медленные повороты Хэмилтон: В Монреале Mercedes помешали медленные повороты
Mercedes пообещала привезти в Сильверстоун большой пакет доработок
Mercedes пообещала привезти в Сильверстоун большой пакет доработок Mercedes пообещала привезти в Сильверстоун большой пакет доработок
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады
Гран При Канады: дуэли в квалификациях
Гран При Канады: дуэли в квалификациях Гран При Канады: дуэли в квалификациях
Самое важное:
Ожье лучше всех справился с пятничной программой Ралли Сафари
Ожье лучше всех справился с пятничной программой Ралли Сафари Ожье лучше всех справился с пятничной программой Ралли Сафари
Sky: Mercedes объявит о новом контракте Льюиса в Сильверстоуне
Sky: Mercedes объявит о новом контракте Льюиса в Сильверстоуне Sky: Mercedes объявит о новом контракте Льюиса в Сильверстоуне
FIA скорректировала правила лимита бюджетов, узнав про хитрость команд
FIA скорректировала правила лимита бюджетов, узнав про хитрость команд FIA скорректировала правила лимита бюджетов, узнав про хитрость команд
Леклер займет в Aston Martin место Стролла. Новый прогноз от Ральфа Шумахера
Леклер займет в Aston Martin место Стролла. Новый прогноз от Ральфа Шумахера Леклер займет в Aston Martin место Стролла. Новый прогноз от Ральфа Шумахера
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.