Sky: Леклер отказался от шлема в цветах Вильнева. Идея не понравилась семье Жиля

Накануне этапа Ф1 в Монреале гоночные СМИ опубликовали новость о том, что пилот Ferrari Шарль Леклер проведет уик-энд в шлеме особой раскраски, который повторяет цвета знаменитого Жиля Вильнева.

Однако монегаск использовал такой шлем только в первой тренировке, которую остановили через несколько минут после начала и больше не возобновляли. Уже со второй сессии он вернулся к своей обычной раскраске. Как рассказал репортер Sky Sports Тед Кравитц, причина такого шага в том, что инициатива пилота встретила негативный отклик семьи Жиля, включая его сына Жака, чемпиона Ф1 1997 года.

Родным не понравилось сочетание цветов Вильнева-старшего и логотипов современных спонсоров Ferrari и Леклера, которые по контракту должны оставаться на шлеме.

Шарль Леклер успел проехать в шлеме с цветами Жиля Вильнева лишь несколько кругов утром в пятницу Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

На тех фото, которые Шарль разместил накануне Гран При в социальных сетях, на его шлеме видны наклейки банка Santander, пива Estrella Galicia 0.0 и производителя антивирусного софта Bitdefender.

Строго говоря, семья погибшего в 1982 году гонщика не запретила Леклеру использовать такую раскраску, а лишь выразила сильное недовольство. Но Шарль и Ferrari все поняли и отказались от своей идеи.

Как рассказал Кравитц, в беседе с ним Шарль заверил, что испытывает огромное уважение к Жилю Вильневу, его достижениям и наследию.