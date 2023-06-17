Sky: Леклер отказался от шлема в цветах Вильнева. Идея не понравилась семье Жиля
Как рассказал в эфире субботней тренировки Гран При Канады Тед Кравитц, попытка Шарля отдать дань памяти легендарному канадскому гонщику наткнулась на неожиданное препятствие
Накануне этапа Ф1 в Монреале гоночные СМИ опубликовали новость о том, что пилот Ferrari Шарль Леклер проведет уик-энд в шлеме особой раскраски, который повторяет цвета знаменитого Жиля Вильнева.
Однако монегаск использовал такой шлем только в первой тренировке, которую остановили через несколько минут после начала и больше не возобновляли. Уже со второй сессии он вернулся к своей обычной раскраске. Как рассказал репортер Sky Sports Тед Кравитц, причина такого шага в том, что инициатива пилота встретила негативный отклик семьи Жиля, включая его сына Жака, чемпиона Ф1 1997 года.
Родным не понравилось сочетание цветов Вильнева-старшего и логотипов современных спонсоров Ferrari и Леклера, которые по контракту должны оставаться на шлеме.
Шарль Леклер успел проехать в шлеме с цветами Жиля Вильнева лишь несколько кругов утром в пятницу
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
На тех фото, которые Шарль разместил накануне Гран При в социальных сетях, на его шлеме видны наклейки банка Santander, пива Estrella Galicia 0.0 и производителя антивирусного софта Bitdefender.
Строго говоря, семья погибшего в 1982 году гонщика не запретила Леклеру использовать такую раскраску, а лишь выразила сильное недовольство. Но Шарль и Ferrari все поняли и отказались от своей идеи.
Как рассказал Кравитц, в беседе с ним Шарль заверил, что испытывает огромное уважение к Жилю Вильневу, его достижениям и наследию.
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