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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Скука или массовые аварии. Прогноз Вольфа на спринт

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Босс Mercedes считает, что чистой и яркой борьбы сегодня точно не будет

Скука или массовые аварии. Прогноз Вольфа на спринт

Сегодня в Формуле 1 дебютирует субботний спринт. Пилоты и функционеры Ф1 расходятся в своих ожиданиях от него: одни прогнозируют скучные заезд, а другие упирают на повышение зрелищности.

Руководитель Mercedes Тото Вольф полагает, что интересным спринт будет только в случае большого числа аварий.

«Я вижу две крайности, – сказал Вольф. – Либо это будет высокоскоростной паровозик, без особых событий. Либо начнутся аварии и будет множество расстроенных перед основной гонкой пилотов».

Аварий во время спринта опасается и Карлос Сайнс: «Высок риск, что любой контакт или проблема [в спринте], скажутся в воскресенье. Так что рисковать надо, но с большим запасом, чем в основной гонке. Надо помнить, что спринт это только подготовка к гонке».

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