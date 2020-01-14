Скрыл от Ferrari прыжок с парашютом и позвал Ханта на ужин. Необычное интервью с Леклером

О дерзком прыжке с парашютом

В межсезонье Леклер катался на лыжах и проводил время с семьей. Обычно, отправляясь в какое-либо приключение, монегаск информирует об этом Ferrari. Однако спрашивать у начальства разрешение на прыжок с парашютом он не стал.

«Обычно так и должно быть, я рассказываю им все, – сказал Шарль. – Но про прыжок с парашютом я сообщать не стал. Я просто сказал себе, что если все пойдет не так, то они все равно не смогут меня отчитать, ведь меня не будет рядом. Потом они были из-за этого немного расстроены.

И все же, второй раз я так делать не стану. Прыжок был потрясающим – но это только на один раз».

О гонках с Сенной и ужине с Хантом

На вопрос, с каким гонщиком в истории Ф1 он хотел бы сразиться, Леклер ответил: «С Айртоном Сенной. Без всяких сомнений, потому что он мой единственный кумир, хотя я никогда не видел его в реальной жизни. Он всегда меня очень вдохновлял. Если кого-то и выбирать, то его».

Леклеру предложили выбрать трех любых пилотов Ф1, которых он пригласил бы на вымышленный ужин.

«Ну, Пьер Гасли и Даниэль Риккардо – мои очень хорошие друзья, – сказал Леклер. – Еще я бы позвал Джеймса Ханта. Похоже, он был веселым парнем, было бы здорово узнать его получше».

Даниэль Риккардо, Renault Sport F1 Team, и Шарль Леклер, Ferrari Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

О начале карьеры в Ф1

Отвечая на вопрос, что вдохновило его заняться гонками, обладатель двух побед в Гран При и долгосрочного контракта с Ferrari рассказал об одном из своих детских воспоминаний.

«Первым человеком [который вдохновил меня], вероятно, был мой отец, – сказал Шарль. – Он тоже гонялся, поэтому часто рассказывал мне о своих первых выступлениях. Я же попал в гонки по чистой случайности. Однажды я не хотел идти в школу – как и многие дети, полагаю. Я сказал отцу, что я заболел. К счастью, он поверил мне. Так получилось, что он отправился на картинговую трассу, а я пошел с ним.

Конечно же, когда я начал проситься сесть за руль – куда в итоге и попал – он увидел, что я вовсе не болен».

Шарль Леклер, CIK-FIA karting Фото: CIK/KSP

Мечты о V10

В объемной гоночной истории Ferrari хватает машин, которые разные пилоты хотели бы опробовать. Леклер рассказал, на чем хотел бы проехаться.

«Это Ferrari сезона 2004 года, – отметил Шарль. – Она очень быстрая, еще она удивительно звучит – этого нам сейчас немного не хватает в Ф1. Пилотаж этой машины подарит много эмоций».

Что касается дорожной машины, Леклер бы выбрал гиперкар La Ferrari. Раздумывая, а не попросить ли его у босса команды Маттиа Бинотто в качестве служебного автомобиля, и где парковать его в Монако, Шарль рассмеялся.

«Место для парковки? Я почти уверен, что если они дадут мне ее в качестве служебной машины, то место я найду. Но, похоже, получить ее будет непросто», – сказал Леклер.

Мик Шумахер, Ferrari F2004 Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

О ралли и MotoGP

У гонщиков Ф1 довольно плотный график, так что их выступления в других категориях – скорее исключение, чем правило.

Леклер был бы не прочь провести несколько этапов Ф1 зимой. Но есть еще одна гоночная категория, в которой он хотел бы выступить.

«Если быть абсолютно честным, я одержим Формулой 1, поэтому в межсезонье хотел бы проводить еще несколько гонок, чтобы гоняться постоянно, – сказал он. – Но если бы мне пришлось выбирать, то я хотел бы однажды попробовать себя в ралли. Это совершенно не похоже на то, к чему я привык – ездить по кругу с утра до вечера. Я хотел бы попробовать что-то захватывающее».

Также пилот Скудерии хотел бы проехаться на байке – но сомневается, что ему позволят: «Я бы с удовольствием попробовал мотоцикл MotoGP, но не уверен, что в Ferrari согласятся. Нужно спросить, но в целом я люблю байки. Не уверен, что в Ferrari позволят мне проехать на мотоцикле MotoGP».

Андреа Довициозо, Ducati Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

О подходе в современным машинам Ф1

Нынешние машины Ф1 чрезвычайно сложны. Стоит лишь взглянуть на рулевое колесо с экраном, множеством кнопок и элементов управления, разбросанных повсюду.

Леклер рассказал о том, сколько сил ему пришлось приложить, чтобы полностью освоиться в кокпите перед дебютным сезоном в Формуле 1.

«У меня была книга где-то на 70 или 80 страниц, когда я впервые попал в Ф1. Мне нужно было все запомнить, но я очень плохо учусь. Так что в основном я больше времени проводил на симуляторе, сидел за ним часами.

Так работа с машиной становится более естественной, потому что с переключателями на руле нужно постоянно взаимодействовать во время квалификации или гонки, они очень помогают ехать быстрее. Поэтому нужно все знать», – отметил пилот Ferrari.