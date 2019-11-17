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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

Скорость Red Bull на прямых удивила Хэмилтона и Феттеля

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Скорость Red Bull на прямых удивила Хэмилтона и Феттеля
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
17 нояб. 2019 г., 10:04

Многократные чемпионы мира намекнули, что решающим фактором победе Макса Ферстаппена на квалификации Гран При Бразилии могло стать не только мастерство голландского пилота.

На протяжении всего сезона 2019 года команда Ferrari считалась лидером Формулы 1 по мощности мотора и скорости на прямых. Среди прочего это доказывала серия побед в квалификациях, одержанных Скудерией после летнего перерыва.

Однако в последних трех гонках уже дважды лучшее время в квалификации показывал Макс Ферстаппен на Red Bull (напомним, в Мексике голландец не стартовал с поула, так как потерял три позиции на стартовой решетке в качестве наказания за игнорирование желтых флагов). После квалификации Гран При Бразилии Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон, показавшие 2-й и 3-й результат соответственно, отметили, что у болидов Red Bull больше нет привычного отставания от лидеров по скорости на прямых.

«Удивляет то, насколько они быстры, – в частности сказал Феттель на субботней пресс-конференции. – До этого было немало квалификаций, где мы проигрывали в поворотах, но могли взять свое на прямой. Однако сейчас у нас нет прежнего преимущества над Максом и Алексом [Элбоном]. И я не знаю, в чем причина. Мы делаем все как обычно – и наша машина та же, что и раньше».

«Я тоже пока до конца не понимаю, в чем их секрет, – ответил вечером в субботу Хэмилтон на соответствующий вопрос Motorsport.com. – Мы не ожидали столкнуться с таким развитием событий. Причем болиды Reb Bull быстрее всех на втором секторе. Это значит, что у них прежний уровень прижимной силы – но они как-то прибавили в плане динамики».

В то же самое время Макс Ферстаппен отметил, что на последнем секторе «Интерлагоса», включающем в себя прямую длиной более километра, лучшее время по итогам квалификации принадлежит выступающему на Ferrari Шарлю Леклеру.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Сессия Квалификация
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Скотт Митчелл

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