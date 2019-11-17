Скорость Red Bull на прямых удивила Хэмилтона и Феттеля

На протяжении всего сезона 2019 года команда Ferrari считалась лидером Формулы 1 по мощности мотора и скорости на прямых. Среди прочего это доказывала серия побед в квалификациях, одержанных Скудерией после летнего перерыва.

Однако в последних трех гонках уже дважды лучшее время в квалификации показывал Макс Ферстаппен на Red Bull (напомним, в Мексике голландец не стартовал с поула, так как потерял три позиции на стартовой решетке в качестве наказания за игнорирование желтых флагов). После квалификации Гран При Бразилии Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон, показавшие 2-й и 3-й результат соответственно, отметили, что у болидов Red Bull больше нет привычного отставания от лидеров по скорости на прямых.

«Удивляет то, насколько они быстры, – в частности сказал Феттель на субботней пресс-конференции. – До этого было немало квалификаций, где мы проигрывали в поворотах, но могли взять свое на прямой. Однако сейчас у нас нет прежнего преимущества над Максом и Алексом [Элбоном]. И я не знаю, в чем причина. Мы делаем все как обычно – и наша машина та же, что и раньше».

«Я тоже пока до конца не понимаю, в чем их секрет, – ответил вечером в субботу Хэмилтон на соответствующий вопрос Motorsport.com. – Мы не ожидали столкнуться с таким развитием событий. Причем болиды Reb Bull быстрее всех на втором секторе. Это значит, что у них прежний уровень прижимной силы – но они как-то прибавили в плане динамики».

В то же самое время Макс Ферстаппен отметил, что на последнем секторе «Интерлагоса», включающем в себя прямую длиной более километра, лучшее время по итогам квалификации принадлежит выступающему на Ferrari Шарлю Леклеру.