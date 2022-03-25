Скорость Red Bull на прямых поставила Ferrari в тупик

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По ходу минувшего уик-энда в Бахрейне Ferrari и Red Bull были практически идентичны по временам кругов – однако анализ данных GPS показал, что скоростные характеристики болидов двух команд оказались очень разными.

Ferrari проявляла себя лучше на ускорении и в медленных поворотах, в то время как «Быки» преуспевали в конце прямых и в быстрых виражах. На фоне разговоров о том, что у Скудерии – лучший двигатель в пелотоне, разница в скоростях вызывает особый интерес; к тому же, судя по предварительным анализам, более низкий уровень прижимной силы не должен был позволить Red Bull быть быстрее в некоторых поворотах.

Ferrari пока разбирается, откуда у их – на данный момент – главных соперников взялась такая прыть. «Это одна из тех вещей, которую мы изучаем, поскольку часть нашего отставания от Red Bull как раз приходится на показатель максимальной скорости, – рассказал один из пилотов Ferrari Карлос Сайнс. – Мы анализируем уровень сопротивления воздуха и пытаемся понять, что можем улучшить в этой области.

Это показывает, что да, мы хорошо продвинулись относительно уровня мощности двигателя, но остальные коллективы все еще конкурентоспособны. У них тоже очень хорошие силовые установки и уровни сопротивления, так что это будет непростое состязание.

Наш мотор не превосходит другие, но он довольно хороший. У Red Bull лучше максимальная скорость – при этом никто не говорит о двигателе Honda. Кажется, что Ferrari внезапно вернулась на вершину, но при этом Red Bull превосходит нас на 5 км/ч. Мы должны говорить и о других, не только о нашей команде».

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