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Формула 1 / Гран При Катара Новости

Скорость Боттаса куда-то испарилась за ночь

Автор:
, главный редактор

Финский гонщик заявил, что сбит с толку результатами квалификации Гран При Катара

Скорость Боттаса куда-то испарилась за ночь

Льюис Хэмилтон, завоевал поул катарского этапа чемпионата мира, уверенно опередил всех остальных пилотов – включая своего напарника. Валттери Боттас уступил британцу больше шести десятых секунды – хотя в пятницу был быстрее товарища по команде в обеих тренировках. По словам финского пилота, ситуация с темпом его машины и уверенности в ней серьезно изменилась за ночь

«До момента начала квалификации уик-энд складывался для меня хорошо, – рассказал Боттас журналистам по окончании субботних заездов – Я чувствовал уверенность в машине, мой темп был хорошим – и я просто не представляю, что случилось за одну ночь. В субботней практике ветер был совсем не таким, как за день до этого – и хотя я показал лучшее время, для этого пришлось быть очень агрессивным. И быстро стало понятно, что у меня нет особого запаса по темпу.

Поэтому в квалификации я столкнулся с определенными проблемами. Не получалось нормально подготовить шины к быстрому кругу – хотя вчера на второй тренировке все было в полном порядке. Я сейчас сбит с толку и хотел бы побыстрее во всем разобраться».

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