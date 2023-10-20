«Скоро начнем продувки в трубе». Андретти назвал реальным дебют в Ф1 в 2025-м
По словам босса американской команды, подготовка к выступлениям в чемпионате мира идет полным ходом – даже несмотря на то, что разрешения от промоутеров спорта до сих пор нет
FIA допустила команду Andretti в Формулу 1 по итогам долгого и очень серьезного тендера, который тянулся восемь месяцев. Из всех кандидатов только эту заявку признали соответствующей уровню чемпионата по финансовому и техническому потенциалу, а также навыкам персонала.
Но ни решение федерации, ни партнерство с GM/Cadillac не смогли убедить Формулу 1, что Andretti достойна дебюта. Сейчас команду ждут долгие – и уже нет сомнений, что очень сложные – переговоры с Liberty о коммерческих условиях начала выступлений.
Между тем, по ходу Гран При США владелец коллектива Майкл Андретти заверил, что не сомневается в скором дебюте своего проекта в Ф1 – и активно готовится к нему.
«Сейчас мы нацеливаемся на дебют в 2025-м, – сказал он в интервью Sky Sports. – На самом деле, уже на следующей неделе наша машина будет в аэродинамической трубе.
Сейчас она соответствует спецификации 2023 года, но работа продолжается без перерывов. Одновременно мы выстраиваем команду. В настоящий момент все ориентировано на [начало выступлений в] 2025-й, но также это может быть и 2026-й, посмотрим».
Американец добавил что получить одобрение FIA оказалось очень непросто. «Большое спасибо федерации и ее президенту, что взяли нас, – сказал Майкл. – Это был очень напряженный и очень сложный путь для нашей команды.
Я могу с гордостью заметить, что в каждой категории, куда мы приходим, наша команда становится лидером. Это показывает, что мы заслуживаем права быть здесь, и это очень нас радует. А еще меня приятно тронула невероятная поддержка болельщиков».
При этом противодействие со стороны действующих участников чемпионата, которые явно не хотят терять призовые и получать сильного соперника, вызвало у Андретти недоумение.
«Просто не знаю, – сказал он. – Это совершенная загадка, почему они так активно отталкивают нас. По их словам, мы отбираем кусок пирога – но я не сомневаюсь, что мы сможем принести куда больше, чем заберем. Достаточно хотя бы посмотреть на поддержку со стороны болельщиков».
Пока менеджмент Ф1 никак не обозначил условия, которые Andretti предстоит выполнить для дебюта.
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