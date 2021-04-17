Сколько времени стоила Ферстаппену ошибка в квалификации? Отвечает Марко

Пилоты Red Bull Серхио Перес и Макс Ферстаппен стали вторым и третьим в квалификации Гран При Эмилии-Романьи. При этом оба пожаловались на собственные ошибки, стоившие им шансов на поул. Напротив, победитель Льюис Хэмилтон признался, что удивлен своему поулу, так как по его мнению гонщики Red Bull были быстрее. У себя на быстром круге ошибок Хэмилтон не заметил.

Спортивный советник Red Bull Хельмут Марко согласился с мнением своих гонщиков и даже подсчитал, сколько именно времени потерял Ферстаппен на своем быстром круге. Напомним, что голландец уступил Хэмилтону всего 0,087 секунды, а Перес – 0,035.

«В первой попытке Максу помешал Лэнс Стролл, что уже стоило ему 15 сотых секунды, – сказал Марко после завершения заездов. – Во второй попытке он сам допустил две маленькие ошибки, и одну в третьем повороте. Все вместе привело к потере как минимум двух десятых.

Что касается Серхио Переса, то удивительно, что он показал такую скорость уже во второй своей квалификации за Red Bull. Мы и так знали, что он хорош в гонке. Мы видели это в Бахрейне. Но такого темпа в квалификации мы от него не ожидали, это стало приятным сюрпризом. Серхио стартует на мягких шинах и, надеюсь, это станет для него преимуществом в борьбе с Льюисом на старте. Тот факт, что у нас два пилота впереди позволит нам наконец вести гонку на своих условиях, а не ждать первого шага от Mercedes, чтобы подстраивать тактику под них».

Марко также спросили о том, почему для Переса во втором сегменте квалификации команда выбрала мягкие шины, хотя Ферстаппену доверили попутку пройти в финал на резине Medium.

«Нам определенно было нужно, чтобы Перес попал в финал квалификации. Но вышло еще лучше. У нас две машины впереди и несколько между нами и Боттасом. Надеюсь, у него не получится сразу через них прорваться», – сказал австриец.

Дополнительная информация: Штефан Элен