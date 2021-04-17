Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Сайнс: Я был быстр в каждом повороте, но не проехал ни одного хорошего круга Следующая / Боттас стал 8-м в квалификации из-за странных заносов
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Сколько времени стоила Ферстаппену ошибка в квалификации? Отвечает Марко

Автор:
, Редактор

По словам советника Red Bull, Ферстаппен потерял две десятых секунды, которых хватило бы для завоевания поула

Сколько времени стоила Ферстаппену ошибка в квалификации? Отвечает Марко

Пилоты Red Bull Серхио Перес и Макс Ферстаппен стали вторым и третьим в квалификации Гран При Эмилии-Романьи. При этом оба пожаловались на собственные ошибки, стоившие им шансов на поул. Напротив, победитель Льюис Хэмилтон признался, что удивлен своему поулу, так как по его мнению гонщики Red Bull были быстрее. У себя на быстром круге ошибок Хэмилтон не заметил.

Спортивный советник Red Bull Хельмут Марко согласился с мнением своих гонщиков и даже подсчитал, сколько именно времени потерял Ферстаппен на своем быстром круге. Напомним, что голландец уступил Хэмилтону всего 0,087 секунды, а Перес – 0,035.

«В первой попытке Максу помешал Лэнс Стролл, что уже стоило ему 15 сотых секунды, – сказал Марко после завершения заездов. – Во второй попытке он сам допустил две маленькие ошибки, и одну в третьем повороте. Все вместе привело к потере как минимум двух десятых.

Что касается Серхио Переса, то удивительно, что он показал такую скорость уже во второй своей квалификации за Red Bull. Мы и так знали, что он хорош в гонке. Мы видели это в Бахрейне. Но такого темпа в квалификации мы от него не ожидали, это стало приятным сюрпризом. Серхио стартует на мягких шинах и, надеюсь, это станет для него преимуществом в борьбе с Льюисом на старте. Тот факт, что у нас два пилота впереди позволит нам наконец вести гонку на своих условиях, а не ждать первого шага от Mercedes, чтобы подстраивать тактику под них».

Марко также спросили о том, почему для Переса во втором сегменте квалификации команда выбрала мягкие шины, хотя Ферстаппену доверили попутку пройти в финал на резине Medium.

«Нам определенно было нужно, чтобы Перес попал в финал квалификации. Но вышло еще лучше. У нас две машины впереди и несколько между нами и Боттасом. Надеюсь, у него не получится сразу через них прорваться», – сказал австриец.

Дополнительная информация: Штефан Элен

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Сайнс: Я был быстр в каждом повороте, но не проехал ни одного хорошего круга

Предыдущая новость

Сайнс: Я был быстр в каждом повороте, но не проехал ни одного хорошего круга

Следующая новость

Боттас стал 8-м в квалификации из-за странных заносов

Боттас стал 8-м в квалификации из-за странных заносов
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Квалификация
Пилоты Макс Ферстаппен
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

37мин
3
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

1дн
Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

37мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

More from
Сергей Иванов
Ферстаппен удивился выигранному старту Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Ферстаппен удивился выигранному старту

Мазепин попал в аварию на первом круге в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Мазепин попал в аварию на первом круге в Имоле

На трассе в Имоле пошел дождь Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

На трассе в Имоле пошел дождь

More from
Макс Ферстаппен
Марко: По чистой скорости Макс обходит Льюиса
Формула 1 / Новость

Марко: По чистой скорости Макс обходит Льюиса

Почему Ферстаппен не стал биться за лучший круг? Марко объяснил Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Почему Ферстаппен не стал биться за лучший круг? Марко объяснил

На болиде Ферстаппена нашли повреждение Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

На болиде Ферстаппена нашли повреждение

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.