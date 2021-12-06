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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Сколько терял Хэм из-за сломанного крыла? Команда ответила

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Несмотря на поврежденное крыло Хэмилтон установил лучший круг в гонке

Сколько терял Хэм из-за сломанного крыла? Команда ответила

По ходу гонки в Джидде Льюис Хэмитон стал участником двух небольших столкновений. Сначала на первом рестарте у него произошел контакт с болидом Эстебана Окона, от которого не осталось видимых повреждений, а затем Хэмилтон врезался в резко затормозившего Макса Ферстаппена – голландца позже наказали за это столкновение штрафом в 10 секунд.

Во второй аварии от болида Хэмилтона оторвало торцевую пластину на переднем крыле. Несмотря на это он продолжил гонку и даже поставил лучшее время круга. После Гран При главный инженер Mercedes Эндрю Шовлин оценил, как сильно Хэмилтон потерял в скорости из-за этой поломки.

«Повреждения машины нарастали по ходу гонки, – рассказал Шовлин. – Все началось с того, что Льюис попал в середину сэндвича между Максом Ферстаппеном и Эстебаном Оконом на первом рестарте. Тогда после контакта машина поехала на одну-две десятые секунды медленнее, но это не стало большой проблемой.

Но после инцидента с Максом, Льюис потерял всю боковую пластину переднего крыла, что стоило ему потери 0,4 секунды на каждом круге. После этого мы были поставлены перед выбором, менять крыло или продолжать до конца гонки. Мы опасались, что крыло может оторваться полностью.

Льюис решил продолжать, и возможно это решение объясняется тем, что он просто свое крыло не видел. Мы же видели повреждения по телетрансляции и имели на этот счет иное мнение».

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