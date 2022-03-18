Сколько Mercedes уступает лидерам? Ответ Шовлина

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На первой тренировке в Бахрейне команде Mercedes вновь не удалось показать свою скорость относительно соперников. Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел уступили не только автору лучшего времени круга Пьеру Гасли, но и пилотам Ferrari, причем последние использовали шины Medium против Soft у Mercedes.

После этого главный гоночный инженер команды Эндрю Шовлин признал, что держаться в ритме лидеров Mercedes может только за счет более мягких шин.

«Нам нужно сделать еще много работы, – сказал Шовлин в эфире Sky F1. – Мы начали ее на тестах, продолжили на первой тренировке и будем экспериментировать и дальше.

Сейчас на быстрых кругах мы на более мягких шинах едем в том же темпе, как наши соперники на резине пожестче. И это доказывает, что нам есть что исправлять.

Но как я и сказал, мы с каждым днем все лучше понимаем причину проблемы. У нас есть четкая уверенность, что мы сможем сможем догнать соперников.

Мне сложно сейчас оценить наше положение по скорости в чемпионате. Но у меня есть убеждение, что сейчас скорее доминируют те, кто уже разобрался со своими «детскими болезнями», нежели те, у кого в целом быстрая машина».

Напомним, что ранее в Pirelli оценили разницу по времени круга в Бахрейне для разных составов резины примерно в 0,9 секунды.