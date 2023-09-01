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Сколько Mercedes будет платить Хэмилтону по новому контракту? Мнение эксперта

Как рассказал Мартин Брандл, обладатель сами титулов наверняка согласовал выплаты на том же уровне, что и у Макса Ферстаппена

Александр Кабановский
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

Едва команда Mercedes официально объявила в четверг перед Гран При Италии, что Льюис Хэмилтон остается в ее составе до конца 2025 года, как таблоиды начали наперебой публиковать материалы о зарплате гонщика. 

Так, Daily Mail сообщила своим читателям, что 38-летний пилот добился прибавки в 10 миллионов фунтов, что довело его ежегодный гонорар до £50 млн. Чуть позже ту же сумму назвало и издание The Telegraph.

По мнению бывшего гонщика Ф1 и комментатора Sky Sports Мартина Брандла, такая сумма близка к реальности. Как объяснил эксперт, Льюис наверняка поставил условием продолжения сотрудничества повышение зарплаты до уровня действующего чемпиона Ф1 Макса Ферстаппена. 

«Уверен, что он попросил таких денег, – сказал Брандл. – Льюис оценивает себя вровень с Максом, он обладатель семи титулов и знает, что по-прежнему быстр. 

Это точно десятки миллионов, да еще бонусы сверху. Не сомневаюсь, что команда Льюиса тщательно расписала все условия: что он делает за рулем, что – вне машины, а что – вне рамок Гран При. 

У него есть свои предпочтения – знаю, что они изо всех бились за сокращение медийной и маркетинговой программ. И ему позволили все это. 

Так что баланс сил в этой истории немного сместился». 

Брандл добавил: «Не сомневаюсь, что Льюис прощупал почву, чтобы узнать о возможных вариантах. Но сейчас у него нет никаких причин уходить из Mercedes – даже в Ferrari. Это следует хотя бы из их с Mercedes совместной истории. 

В Red Bull мест нет, так что остаться в прежней команде – наилучшее решение. 

И это хорошая новость для Формулы 1, для самого пилота и для Mercedes-Benz. А мы еще два с половиной года сможем видеть Льюиса в гонках». 

По мнению британца, главным стимулом продолжить выступления для Хэмилтона стала возможность стать первым в истории восьмикратным чемпионом Ф1.

«Думаю, это в значительной степени двигало им, – сказал Мартин. – Многие уверены, что если бы он стал восьмикратным в Абу-Даби-2021, то завершил бы выступления. 

Ему очень хочется завоевать до ухода восьмой титул – или даже больше». 

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Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Фото: Дом Ромни / Motorsport Images

Говоря о том, чего по силам добиться Хэмилтону в ближайшее время, комментатор назвал реальной борьбу с Red Bull: «Им пришлось отказаться от прежней концепции машины. Полтора года они пытались заставить ее работать, стать предсказуемой – но ничего не вышло. 

Временами у них была потрясающая скорость, но они так и не добились хорошей и понятной платформы. Теперь все будет зависеть от того, что у них получится сделать с января по март будущего года и смогут ли они вернуться в схватку за лидерство.

Нет никаких сомнений, что сам Льюис и Джордж Расселл быстры и способны бороться с Red Bull, если только у них будет достаточно мощности и сцепления с трассой». 

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