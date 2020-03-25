Сколько гонок может отменить Формула 1, не теряя статус чемпионата мира? Читаем правила

У всех, кто связан с Формулой 1, общение с коллегами по цеху в эти дни почти всегда проходит по одному и тому же сценарию. За приветствием и обязательным вопросом о здоровье практически неизменно звучит: «А ты знаешь хоть что-то про календарь?»

Даже те, кто в паддоке имеет реноме серьезного профессионала, не исключение. И дело не в любопытстве и даже не в необходимости планировать собственные перемещения. Сейчас вопрос про календарь – это своего рода надежда. Всем нужна какая-то дата, которая в условиях тотальной неопределенности служит своего рода путеводной звездой.

Пока что изначальный календарь на 2020 год только теряет этапы. Одни отменены, другие отложены – но новые сроки проведения при этом не называются. Гипотез о том, какие гонки и когда именно нас ждут, великое множество – но все они базируются на той главной идее, что жизнь начнет понемногу приходить в норму с началом лета.

Поздно вечером в понедельник Чейз Кэри стал тем, кто внес хоть акую-то ясность. В своем официальном заявлении после известия о переносе Гран При в Баку босс Ф1 внес немалую долю конкретики: «Мы всерьез рассчитываем, что чемпионат стартует летом, а пересмотренный календарь будет включать 15-18 гонок. Как уже было объявлено, мы воспользуемся переносом летнего перерыва на март-апрель, чтобы гоняться в это время, а также допускаем перенос окончания сезона на более поздний срок, чем запланированная сейчас дата [Гран При Абу-Даби] 29 ноября».

Для переживающей вместе с остальным миром сложный момент Формулы 1 это важные слова. Не менее важно, что Кэри упомянул гибкость и готовность действовать по ситуации – качсества, не особенно характерные для Ф1.

Но нынешняя ситуация отличается от того, что было прежде. Футбольный чемпионат Европы и Олимпиада в Токио уже стали жертвами Covid-19. Особенность положения еще и в том, что решение остается за страной, принимающей соревнования. Так что нам остается просто ждать и надеяться.

Между тем, в Спортивном регламенте Ф1 есть четкое условие, которое позволяет считать сезон состоявшимся. Пункт 5.4 гласит: «Максимальное количество этапов – 22, минимальное – 8». Таким образом, если в итоге состоится меньше восьми гонок, то гонщик с наибольшим количеством очков по их итогам официально не будет считаться чемпионом мира.

Впрочем, до этого пока все-таки далеко. 15 гонок по-прежнему на своих местах в календаре, еще пять находятся в статусе отложенных. Правда, велика вероятность, что в Канаде борьба с эпидемией тоже не позволит провести Гран При в июне – а вот Хельмут Марко недавно заверил, что подготовка к июльской гонке в Шпильберге идет в рабочем порядке.

Мы уже анализровали календарь – и тогда пришли к выводу, что один европейский Гран При (по всей видимости, в Зандфрорте) можно будет провести во время бывшего летнего перерыва, а остальные гонки можно будет организовать лишь поздней осенью или зимой.

Источники Motorsport.com говорят, что гонки в Бахрейне и Абу-Даби практически точно будут спаренными и пройдут в декабре – благо, местный климат дает такую возможность.

Все остальное пока остается под вопросом. Звучали голоса, что можно затянуть сезон и провести какие-то этапы в январе. Тут есть здравое зерно – ведь командам не придется строить к сезону-2021 новые машины, а в южном полушарии в это время отличная погода.

А вот «Суперсезона», который захватывал бы конец этого и весь следующий год, в Ф1 не будет точно. Это прямо следует из слов Кэри о твердом намерении провести чемпионат-2020.

Так что, нас точно ждут восемь Гран При в нынешнем сезоне. Но хочется верить, что их будет гораздо больше. А вы знаете хоть что-то про календарь?