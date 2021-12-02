Сколько еще будет гонок Ф1 в арабских странах? Ответ Доменикали

Глава Формулы 1 Стефано Доменикали подтвердил, что на Ближнем Востоке в обозримом будущем будут проводиться те же четыре этапа, что стоят в календаре нынешнего сезона: в Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии и Абу-Даби.

«Это чемпионат мира, – рассказал Доменикали изданию The Race. – Мы должны здраво оценивать потенциал каждого региона мира. Например, мы по-настоящему задумались привезти чемпионат в Африку или на Дальний Восток – это, конечно же, было бы очень здорово. А вот на Ближнем Востоке сохранятся именно эти четыре гонки. Мы раздумываем над тем, чтобы две из них расположить в начале сезона, и две – конце для более удобного передвижения».

Гоночная трасса в Катаре

Уик-энды в ближневосточном регионе всячески подвергались и подвергаются критике со стороны обществ по защите прав человека. Например, перед предстоящим этапом в Саудовской Аравии организация Human Rights Watch и выступающие за отмену смертной казни правозащитники Reprieve group написали руководству Ф1 специальное письмо.

Они обвинили чемпионат в «отмывании» имиджа приездом в страны, государство которых «может воспользоваться этим событием, чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека». Правозащитники также заявили, что Ф1 могла бы (и должна) использовать свое положение и попробовать «надавить» на правительство Саудовской Аравии, чтобы добиться заметного прогресса «по вопросам прав человека».