Владельцы Формулы 1 из Liberty Media перевели по $2 млн пяти гоночным коллективам. Это команды Renault, Haas, AlphaTauri, Racing Point и Alfa Romeo, утверждает Auto Motor und Sport. По сведениям немецкого издания, деньги получили все участники чемпионата – просто в случае с пятью перечисленными командами речь идет об авансе в счет будущих платежей.

Остальные гоночные коллективы имеют гарантированные платежи от Liberty Media благодаря особым условиям контрактов. Эта статья доходов прописана в Договоре согласия, который участники Формулы 1 заключили с организаторами первенства.

Такие платежи не привязаны к результатам команд и причитаются им вне зависимости от внешних обстоятельств. Особыми условиями обладают Williams, McLaren, Red Bull Racing, Mercedes AMG и Ferrari. Сколько в точности получили эти коллективы, не сообщается.

В настоящий момент Liberty Media не зарабатывает деньги на Формуле 1. Чемпионат мира генерирует выручку только тогда, когда проходят гонки. За право транслировать Гран При Формуле 1 платят телекомпании, а за право разместить свою рекламу платят спонсоры.

В отсутствие этапов чемпионат, а вместе с ним и команды, лишился доходов. Авансовые платежи потребовались, чтобы участники пережили карантин, вызванный эпидемией коронавируса.