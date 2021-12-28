Саботаж в MotoGP и вандализм Алези. 7 гоночных скандалов года

Спортивные болельщики любят две вещи: превозносить открытую, честную и тактичную спортивную борьбу – и обсуждать подробности скандалов, в которых кто-то оказался не совсем честным и не совсем тактичным. Мы вспомнили несколько случившихся в этом году резонансных историй (сделав исключение для Гран При Абу-Даби, о котором все и так прекрасно помнят), где дело дошло не только до похлопывания себя по заднице, но даже до уголовных дел.

FIA и российский флаг в чемпионатах мира: буквы вместо цветов

Автоспорт обычно стоит особняком от других видов спорта – но когда из-за допингового скандала с российскими олимпийцами Спортивный арбитражный суд на два года запретил спортсменам из России использовать государственный флаг (а организаторам – исполнять после победы россиян государственный гим), осколками зацепило и гонщиков.

Международная автомобильная федерация в силу имеющихся у нее обязательств была вынуждена принять меры. Число затронутых этими мерами соревнований было ограничено, но речь шла о самых престижных турнирах – в статусе чемпионата мира. Именно поэтому у Никиты Мазепина на комбинезоне не было российского флага, а во время телетрансляций рядом с фамилией пилота вместо триколора красовалась надпись RAF (Российская автомобильная федерация).

На бумаге речь не идет о санкциях в адрес гонщиков: наоборот, спортивные власти как бы оберегают спортсменов от якобы скомпрометировавшего себя флага. Но в реальности затронутые этими мерами пилоты (к примеру, Николай Грязин в чемпионате мира по ралли или Роман Русинов в «Ле-Мане») воспринимали случившееся без особого восторга.

Мик Шумахер и Никита Мазепин на презентации команды Haas Фото: Haas F1 Team

Собственно скандала, по большому счету, не было. В гоночной среде мало кто был согласен с санкциями – но их, говоря грубо, проглотили. Организаторы Гран При России в предстартовой церемонии легко заменили гимн на музыку Чайковского. Десятки тысяч собравшихся на трибунах россиян, которые так охотно подхватывают гимн во время его публичного исполнения, без команды свыше спеть священные слова не решились. Пилоты в отстаивании права демонстрировать цвета своей страны тоже особой активности не проявили.

Тем ярче на этом фоне выглядели действия, скажем так, спонсоров Никиты Мазепина. Напомним, что принадлежащая отцу пилота компания «Уралкалий» стала титульным спонсором команды Haas, тут же сменила корпоративные цвета на белый, синий и красный – и в итоге болиды американского коллектива весь сезон щеголяли в российских цветах. Правда, ни сам Никита, ни кто-либо из его представителий так и не заявили напрямую, что все это сделано для обхода санкций. По официальной версии, белый, синий и красный на машинах Haas являются не более чем корпоративными цветами «Уралкалия».

Виньялес и Yamaha в MotoGP: развод после саботажа

Во время гонки MotoGP на Гран При Штирии с Мавериком Виньялесом, казалось бы, не произошло ничего необычного. Испанец стартовал 9-м (что не стало сенсацией на фоне в целом не слишком яркого сезона), в группу лидеров пробиться не смог, а ближе к финишу сошел с трассы из-за проблем с электроникой байка. Однако в команде обратили внимание на то, что в конце заезда гонщик несколько раз раскручивал мотор и удерживал его на предельных оборотах (вместо того чтобы переключиться на более высокую передачу).

Сразу же возникли подозрения, что Виньялес сознательно пытался сломать мотор. Не секрет, что отношения между гонщиком и командой в этом году не были идеальными. После победы в первой гонке сезона испанец заметно уступал своему напарнику (и будущему чемпиону Фабио Куартараро) – к лету Виньялес набрал в полтора раза меньше очков, чем француз. В попытках решить проблему команда заменила работавшего с испанцем гоночного инженера – но так как с уволенным Эстебаном Гарсией пилота связывают давние дружеские отношения, атмосферу в боксах такие действия не улучшили.

В итоге Виньялеса сначала отстранили от участия в ближайшем этапе чемпионата, а потом Yamaha и вовсе досрочно разорвала контракт с гонщиком, который еще недавно был главной звездой японской марки.

Маверик Виньялес, Aprilia Racing Team Gresini Фото: Aprilia Racing

Для испанца это не стало катастрофой: судя по всему, он позволил себе лишнее в том числе потому, что уже имел на руках контракт с Aprilia на 2022 год. При этом японцы не стали ставить непутевому пилоту палки в колеса, и уже осенью Виньялес вышел на старт в составе своей новой команды.

Алези и окружающий мир: от стены до петарды

Жан Алези и Ferrari – это в целом грустная история. Француз попал в итальянскую команду, когда она была в определенном упадке и вместо борьбы за титул в Формуле 1 получил одну-единственную победу и множество обидных сходов.

У второго поколения семьи все вышло еще хуже: статус пилота юниорской программы Ferrari не позволил Джулиано Алези (сыну Жана) добиться хоть каких-то успехов в младших формулах. В результате ветеран то и дело в прессе обвинял весь мировой автоспорт в несправедливости – и жаловался, что для финансирования карьеры сына пришлось продать суперкар Ferrari F40 (а Джулиано потом все равно лишился места в программе Скудерии).

Одним словом, когда Жан Алези решил выйти за рулем Ferrari 1974 года на старт исторического Гран При Монако, трудно было представить, что из этого выйдет что-то хорошее. Правда, отлично выполненный старт позволил французу опередить немца Марко Вернера (известного тремя победами в «Ле-Мане» на Audi), возглавить гонку и некоторое время удерживать лидерство. Но Вернер был явно быстрее, что привело к контакту на стартовой прямой – и Ferrari врезалась в стену.

Вернер первым пересек линию финиша, но был оштрафован и передвинут на 3-е место. Причем, как оказалось, даже в гонках исторических автомобилей не все умеют проигрывать. Немец не стал занимать отведенную ему ступеньку подиума и отказался принять положенный ему кубок.

Примечательно, что Алези повредил машину, можно сказать, за компанию. Второй такой же автомобиль еще по ходу тренировок приложил об отбойник другой французский экс-пилот Формулы 1 – Рене Арну, выступавший за Скудерию в начале 80-х.

И все-таки у Жана жизнь явно более насыщенная. Под конец года экс-пилот Ф1 на сутки угодил в полицию. По словам спортсмена, он всего лишь хотел взорвать петарду в первом попавшемся месте. Но этим местом внезапно оказался офис одного знакомого Алези – а результаты взрыва вышли такими, что пришлось заводить уголовное дело.

Мазепин и Шумахер в Ф1: кто кого хотел убить

Борьба за предпоследнюю позицию – дело важное, и в начале-середине сезона Никита Мазепин и Мик Шумахер подошли к вопросу слишком серьезно. Настолько, что в какой-то момент казалось, будто напарники готовы бросить друг другу перчатки и пойти биться в октогон.

Одна из первых серьезных стычек случилась во время Гран При Азербайджана. На финальном круге гонки Шумахер вышел лучше Мазепина из последнего поворота – и, воспользовавшись преимуществом в скорости, попытался обойти Никиту на главной прямой. Никита дернул рулем в сторону Мика, а немец такой маневр не оценил. «Что это, *****, было?! – воскликнул пилот сразу после финиша. – Нет, ну честно! Серьезно! Он убить нас хочет?»

Вторым важным местом действия стал Зандфорт – причем события начали разворачиваться еще в субботу. Во время квалификации Мазепин пошел на обгон Шумахера и едва не столкнулся с напарником по команде, заодно помешав ехавшему позади на большой скорости Себастьяну Феттелю.

Как рассказывал Никита, между пилотами в команде есть договоренность: на четных этапах первым на квалификационную попытку выезжает один пилот, на нечетных – другой. В Зандфорте преимущество было как раз у россиянина, но команда разрешила Шумахеру обойти Мазепина, не предупредив об этом Никиту.

До полноценного скандала дело так и не дошло, однако позже еще на нескольких этапах москвич заявлял, что схема действий в квалификации так и не была точно определена, а логика поступков команды в определенные моменты так и не прояснилась. Глава Haas Гюнтер Штайнер не раз с серьезным видом говорил журналистам строгие слова о готовности приструнить пилотов – но ощущения, что противоречия окончательно разрешены, так и не возникло до самого конца сезона.

Red Bull и немцы в DTM: спорный финал

Если последняя гонка Ф1 вам показалась спорной, то тем более – и с готовностью к худшему – вам стоит пересмотреть завершение сезона немецкого кузовного чемпионата. К судейству и излишней избалованности некоторых участников чемпионата возникали вопросы в течение всего года, но на последнем этапе эти действия достигли своего апогея.

Математические шансы на титул были у трех гонщиков: Лайам Лоусон на Ferrari (юниор Red Bull, также выступавший в Формуле 2) лидировал в чемпионате, вторым был Кельвин ван дер Линде на Audi, а третьим, с довольно большим отставанием, шел Масимилиан Гетц на Mercedes. Угадайте, кто стал чемпионом?

Ник Кэссиди, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo, Лиам Лоусон, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo, Кельвин ван дер Линде, Abt Sportsline Audi R8 LMS GT3 Фото: Alexander Trienitz

На первом круге последней гонки сезона ван дер Линде буквально вынес Лоусона и настолько сильно повредил Ferrari 488 новозеландца, что тот сошел с трассы. Впрочем, пилоту Audi это не слишком помогло: на поврежденной машине южноафриканец не мог рассчитывать на хороший результат.

Это дало шанс Гетцу. Впрочем, чтобы стать чемпионом, тому надо было обогнать нескольких соперников. Но, на счастье немца, впереди ехало сразу несколько пилотов на Mercedes. И хотя в DTM сейчас участвуют частные команды, другие машины штутгартской марки вдруг стали буквально расступаться перед претендентом на титул. И благодаря командной работе титул завоевал Гетц.

Это вызвало настолько большой ажиотаж, что Red Bull грозилась уйти из чемпионата (главе серии Герхарду Бергеру пришлось провести нешуточные переговоры, чтобы уговорить «Быков» остаться), а в DTM со следующего сезона введут запрет на командные приказы.

Mercedes против Red Bull в Ф1: борьба с излишней гибкостью

Отслеживать гибкость задних крыльев (которые в теории могут наклоняться назад на прямых, снижая аэродинамическое сопротивление) FIA стала давно. И давно действуют специальные процедуры измерений, которые позволяют вычислить излишне гибкие детали. Однако все это не спасает от подозрений, что у некоторых команд крылья соответствуют букве правил, но нарушают их дух – без проблем проходят нужные тесты, но на прямых все равно наклоняются.

Когда весной стало ясно, что Mercedes предстоит всерьез сражаться за титулы с Red Bull, представители чемпионской команды начали активно озвучивать подозрения в адрес «Быков». И лоббировать введение новых методик проверок. При этом в паддоке ни для кого не было секретом, что определенная степень гибкости в конструкцию крыльев и на RB16B, и на болидах ряда других команд заложена. Но, во-первых, абсолютно жесткой эту деталь сделать вообще вряд ли возможно. А во-вторых, парировали представители Red Bull, что же это за история, когда на сто процентов законная машина вдруг, по мановению судейской руки, оказывается нелегальной?

Детали заднего антикрыла Red Bull Racing RB16B Фото: Giorgio Piola

Команды разделились на две группы. Те, кому пришлось бы переделывать крылья (к примеру, Ferrari, Alfa Romeo и Alpine) жаловались, что судьи играют на стороне Mercedes и создают проблемы законпослушным игрокам. Тем более, что в условиях введенного в этом году лимита расходов даже богатые команды вынуждены очень аккуратно распределять ресурсы. Нашлась поддержка и у Тото Вольфа: те, кто мог обойтись без создания новых деталей (к примеру, McLaren), считали, что сам факт получения соперниками преимущества уже можно расценивать как предосудительный.

Так или иначе, 9 мая на пресс-конференции после Гран При Испании Льюис Хэмилтон высказал очередные подозрения в адрес Red Bull – а уже 12 мая было объявлено о скором введении новых проверок. Вольф и после этого не ослабил прессинг: заявлял, что начать проверки надо раньше, а до того грозил соперникам протестами. Соперники, в свою очередь, не уставали обвинять австрийца в коварстве. Впрочем, этот скандал быстро утих: впервые болиды прошли новые проверки на «Поль Рикаре» – но и эту, и две следующих гонки выиграл Макс Ферстаппен. А потом последовало столкновение голландца с Хэмилтоном в Сильверстоуне – и тема соблюдения или несоблюдения претендентами на титул правил борьбы на трассе стала намного более популярной.

Читайте также: Самые зрелищные аварии Формулы 1 в 2021 году

Ferrari и Porsche в WEC: победный пинок Скудерии

В классе GT Pro в этом году машины можно было порой посчитать по пальцам одной руки, но развязка борьбы между двумя легендарными марками вышла на загляденье. За полчаса до финиша проходившей в Бахрейне последней гонки сезона Ferrari под номером 51 под управлением Алессандро Пьер Гвиди догнала лидировавший Porsche под номером 92 под управлением Микаэля Кристенсена. Расклад был прост: какой экипаж финиширует первым, тот и получит личный титул (а также обеспечит своей марке командный).

Поначалу казалось, что у итальянской машины не хватает скорости для обгона. Однако, пропуская на круг один из протототипов, Кристенсен, видимо, раньше обычного затормозил на входе в 14-й поворот. Из-за этого Пьер Гвиди подтолкнул Porsche, развернул его и вышел в лидеры.

Практически сразу дирекция гонки приказала итальянцу вернуть позицию. Однако в этот же момент Кристенсен свернул на пит-лейн – чтобы провести плановую короткую дозаправку и заодно убедиться, что с машиной все в порядке. Пьер Гвиди после утверждал, что замедлился – а когда соперника рядом не оказалось, получил от судей разрешение продолжать заезд в своем темпе. В результате итальянец финишировал первым, стал чемпионом и сделал чемпионом Ferrari.

#92 Porsche GT TEAM Porsche 911 RSR - 19: Кевин Эстре, Нил Джани, Микаэль Кристенсен Фото: JEP / Motorsport Images

Кристенсену все это, конечно, не понравилось – и свою вину в инциденте датчанин не признал: «Не могу сказать, что тормозил слишком рано – но тормозил так, чтобы попасть в поворот!». Пилот Porsche даже не постеснялся даже прервать телеинтервью соперников, бросив в адрес Пьер Гвиди пару ироничных реплик вроде «Ты просто молодец!» – а под конец похлопав себя по заду и заявив: «Вот тебе моя жопа».

Судьи решили никак не наказывать пилота Ferrari, и немцев это рассердило. Незадолго до вручения кубков призерам чемпионата представители Porsche подали протест на действия судей, так как посчитали, что руководитель гонки принял решение без консультации с судьями (а это является нарушением спортивного кодекса FIA). Протест отклонили, но Porsche решила подать апелляцию, которую потом сами и аннулировали – ничего не напоминает?