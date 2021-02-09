Имя бородача Стори известно болельщикам Ф1 благодаря сотрудничеству его компании по производству энергетических напитков с командой Haas. В середине 2019 года стороны объявили о разрыве, после чего Стори напоминал о себе прежде всего эксцентричными публикациями в твиттере.

В последнее время подзабытый было британец напомнил о себе. Он стал активно анонсировать некий новый проект, анонс которого должен состояться на этой неделе.

Стори написал, что «лучший энергетический напиток в мире совершит величайшее возрождение со времен Лазаря», библейского героя, по преданию воскрешенного Христом.

Не ограничившись этим, он опубликовал на корпоративной странице свое фото с бывшим боссом Ф1 Берни Экклстоуном, сопроводив его подписью: «Огромное спасибо королю Ф1 за поддержку нашего основателя Уильяма Стори и нашей компании. Наше возвращение в Формулу 1 в немалой стапени связано с деловым гением Берни Экклстоуна».

Поговаривают, что какие-то действительно знаковые новости об Ф1 станут известны 12 февраля, в пятницу. Но имеют ли они отношение к бренду энергетика, который крайне сложно встретить в продаже, и его колоритному боссу, утверждать с определенностью невозможно.