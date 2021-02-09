Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
43 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
85 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
99 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
113 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
120 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
134 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
141 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
155 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
169 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
197 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
204 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
211 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
225 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
232 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
239 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
253 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
260 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
268 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
281 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
296 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
305 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Скандальный босс Rich Energy намекнул на новый проект в Ф1 с участием Экклстоуна

Поделились
Комментарии
Скандальный босс Rich Energy намекнул на новый проект в Ф1 с участием Экклстоуна
Автор:
, Ответственный редактор

Уильям Стори анонсировал невероятно важную новость, которая должна появиться на этой неделе

Имя бородача Стори известно болельщикам Ф1 благодаря сотрудничеству его компании по производству энергетических напитков с командой Haas. В середине 2019 года стороны объявили о разрыве, после чего Стори напоминал о себе прежде всего эксцентричными публикациями в твиттере.

В последнее время подзабытый было британец напомнил о себе. Он стал активно анонсировать некий новый проект, анонс которого должен состояться на этой неделе. 

Стори написал, что «лучший энергетический напиток в мире совершит величайшее возрождение со времен Лазаря», библейского героя, по преданию воскрешенного Христом.

 

Не ограничившись этим, он опубликовал на корпоративной странице свое фото с бывшим боссом Ф1 Берни Экклстоуном, сопроводив его подписью: «Огромное спасибо королю Ф1 за поддержку нашего основателя Уильяма Стори и нашей компании. Наше возвращение в Формулу 1 в немалой стапени связано с деловым гением Берни Экклстоуна».

 

Поговаривают, что какие-то действительно знаковые новости об Ф1 станут известны 12 февраля, в пятницу. Но имеют ли они отношение к бренду энергетика, который крайне сложно встретить в продаже, и его колоритному боссу, утверждать с определенностью невозможно. 

Читайте также:

Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1

Предыдущая новость

Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Берни Экклстоун
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
Формула 1

Ferrari готовит революционный мотор. Он очень рискованный

22ч
2
Формула 1

Брандл указал на важную деталь в контракте Хэмилтона

3
Формула 1

Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1

4
Формула 1

Скандальный босс Rich Energy намекнул на новый проект в Ф1 с участием Экклстоуна

5
Формула 1

Mercedes не дала Хэмилтону право вето на напарников. Нового пилота уже выбрали

1дн
Самое важное:
Скандальный босс Rich Energy намекнул на новый проект в Ф1 с участием Экклстоуна
Формула 1

Скандальный босс Rich Energy намекнул на новый проект в Ф1 с участием Экклстоуна

Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1
Формула 1

Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1

Ф1 выбрала три Гран При для спринтерских гонок. Голосование пройдет в четверг
Формула 1

Ф1 выбрала три Гран При для спринтерских гонок. Голосование пройдет в четверг

Брандл указал на важную деталь в контракте Хэмилтона
Формула 1

Брандл указал на важную деталь в контракте Хэмилтона

Новая команда Формулы 1 объявила о подготовке заявки на участие
Формула 1

Новая команда Формулы 1 объявила о подготовке заявки на участие

Последние видео
Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Александр Кабановский More from
Александр Кабановский
Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1
Формула 1 / Новость

Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1

Ф1 выбрала три Гран При для спринтерских гонок. Голосование пройдет в четверг
Формула 1 / Новость

Ф1 выбрала три Гран При для спринтерских гонок. Голосование пройдет в четверг

Брандл указал на важную деталь в контракте Хэмилтона
Формула 1 / Новость

Брандл указал на важную деталь в контракте Хэмилтона

More from
Берни Экклстоун
Секрет рукопожатия, радость отцовства и совет Энцо Феррари. Большое интервью Берни
Формула 1 / Новость

Секрет рукопожатия, радость отцовства и совет Энцо Феррари. Большое интервью Берни

«Это только ради шоу». Берни не поверил в разногласия Хэмилтона с Mercedes
Формула 1 / Новость

«Это только ради шоу». Берни не поверил в разногласия Хэмилтона с Mercedes

Креган: Никогда нельзя довольствоваться тем, что имеешь Гран При России Прайм
Формула 1 / Интервью

Креган: Никогда нельзя довольствоваться тем, что имеешь

Самое читаемое Сегодня

Ferrari готовит революционный мотор. Он очень рискованный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari готовит революционный мотор. Он очень рискованный

Брандл указал на важную деталь в контракте Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Брандл указал на важную деталь в контракте Хэмилтона

Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1

Скандальный босс Rich Energy намекнул на новый проект в Ф1 с участием Экклстоуна
Формула 1 Формула 1 / Новость

Скандальный босс Rich Energy намекнул на новый проект в Ф1 с участием Экклстоуна

Mercedes не дала Хэмилтону право вето на напарников. Нового пилота уже выбрали
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Mercedes не дала Хэмилтону право вето на напарников. Нового пилота уже выбрали

Новая команда Формулы 1 объявила о подготовке заявки на участие
Формула 1 Формула 1 / Новость

Новая команда Формулы 1 объявила о подготовке заявки на участие

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина

Ф1 выбрала три Гран При для спринтерских гонок. Голосование пройдет в четверг
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ф1 выбрала три Гран При для спринтерских гонок. Голосование пройдет в четверг

Самое важное:

Скандальный босс Rich Energy намекнул на новый проект в Ф1 с участием Экклстоуна
Формула 1 Формула 1 / Новость

Скандальный босс Rich Energy намекнул на новый проект в Ф1 с участием Экклстоуна

Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Британский таблоид опубликовал зарплаты пилотов Ф1

Ф1 выбрала три Гран При для спринтерских гонок. Голосование пройдет в четверг
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ф1 выбрала три Гран При для спринтерских гонок. Голосование пройдет в четверг

Брандл указал на важную деталь в контракте Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Брандл указал на важную деталь в контракте Хэмилтона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.