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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Скандал в Haas. Мазепин «просто в ярости» из-за действий Шумахера

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, главный редактор

Российский пилот обвиняет своего напарника в повторном нарушении внутрикомандных договоренностей

Скандал в Haas. Мазепин «просто в ярости» из-за действий Шумахера

По ходу квалификации Гран При Нидерландов Никита Мазепин запомнился тем, что создал помеху Себастьяну Феттелю. Пытаясь опередить на трассе своего напарника во время разгонного круга, россиянин оказался на траектории пилота Aston Martin, который в это время совершал быстрый круг. В результате четырехкратный чемпион мира не смог показать хорошее время и выбыл из борьбы уже после первого сегмента.

Но, как выяснилось, это была только часть истории. Еще до конца квалификации ведущий медиа-группы Формулы 1 Уилл Бакстон разместил в своем твитер-аккаунте небольшой рассказ о ситуации в боксах Haas после завершения первого сегмента.

«Мазепин просто в ярости. Я редко видел пилота, который не попал в аварию – и при этом был бы настолько зол. Он говорит, что напарник сознательно его поимел. И открыто высказал команде, что думает по этому поводу. Шумахер же говорит, что не сделал ничего плохого и не понимает, из-за чего сыр-бор.

По словам Никиты, в команде есть договоренность: один уик-энд один пилот едет первым, другой уик-энд – другой пилот. И Мик во второй раз за сезон проигнорировал этот расклад. Мик говорит, что ему дали команду ехать – и, похоже, Никита этой команды не получил. В итоге все закончилось тем, что испортили круг еще и Феттелю. И никого эта ситуация не радует».

Чуть позже сам Мазепин в общении с журналистами подтвердил слова журналиста: «Планировалось, что в эти выходные я буду ехать первым. А едущая первой машина задает темп, и второй гонщик команды не может обгонять ее. Но уже во второй раз за сезон Мик обогнал меня, потом удержал меня за собой и подставил меня под Себастьяна. И обсужу это с командой, чтобы понять причины случившегося».

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Записи происходившего в первом сегменте квалификации показывают, что во время второй попытки в первом сегменте Шумахер обогнал Мазепина на разгонном круге. При этом россиянин сказал своему инженеру по радио: «Я думал, Мику не разрешено меня обгонять. Ты мне так сказал. Это не очень хорошо».

В конце разгонного круга Мазепин нагнал плотную группу машин, в которой был и Шумахер. Россиянин обогнал один из болидов команды McLaren, а потом попытался опередить напарника – но тот ускорился и не дал себя обогнать. Из-за этого (а также из-за необходимости пропустить накатывавшего сзади Феттеля) Мазепин не смог нормально выполнить разгон при выходе на стартовую прямую и в конце круга заехал в боксы.

«Что за бред? Вы же мне сказали, что я буду ехать первым!» – вновь возмутился Мазепин по ходу испорченного круга. В этот момент в эфир вышел главный гоночный инженер команды Айфо Комацу и заявил, что ситуация будет разобрана позже.

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Свою точку зрения на случившееся высказал и Шумахер: «Не знаю, объяснили ли это Никите, но я спросил, могу ли обогнать – и получил разрешение на это. Мои шины остывали, а Никита обычно едет разгонный круг медленнее меня, что только ухудшает ситуацию. Нет смысла драматизировать ситуацию – ведь между нами вдобавок оказался Норрис, и нельзя сказать, что я испортил Никите круг. Мы еще это обсудим – но мне не кажется, что я сделал что-то плохое».

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