Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / FIA наградила чемпионов по итогам сезона-2022 Следующая / «Засыпал у сестры на диване». Хэмилтон о психологической нагрузке в Ф1
Формула 1 Новость

Скандал на награждении. Доменикали пришлось мирить Хорнера с Сулайемом

Руководитель Red Bull Racing и преpидент FIA даже на торжественном вечере не смогли избежать выпадов в адрес друг друга

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Скандал на награждении. Доменикали пришлось мирить Хорнера с Сулайемом
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Поздно вечером в пятницу FIA наградила самых успешных гонщиков и сильнейшие команды по итогам 2022 года. Торжественная церемония прошла в Болонье, ее участниками стали все главные гоночные звезды. 

Однако вечер не обошелся без довольно напряженного момента. Он случился, когда Кристиан Хорнер поднялся на сцену, чтобы получить Кубок конструкторов, впервые с 2013 года завоеванный Red Bull Racing. Вручали награду президент FIA Мохаммед Бин Сулайем и глава Ф1 Стефано Доменикали. 

Хорнер посвятил успех RBR памяти основателя команды Дитриха Матешица, ушедшего из жизни минувшей осенью. 

«Я точно знаю, что он видел победу Макса в чемпионате, пусть на этапе в Японии и возникла небольшая путаница с очками, – сказал британский менеджер. – Но, к счастью, Макс гарантировал титул досрочно, и он успел увидеть это.

На следующем этапе через день после смерти Дитриха мы завоевали этот трофей [Кубок конструкторов]. И он получился особенным».

Под путаницей Кристиан имел в виду ситуацию, когда вся Ф1 ожидала на «Сузуке» начисления половинных очков из-за сокращения дистанции, но в итоге гонщики получили полноценные баллы. Именно это и гарантировало Максу титул. 

Бин Сулайем уловил в словах Хорнера подколку и не смог промолчать.

«Кристиан, прежде всего, вы заслужили эту победу, – сказал президент. – Во-вторых, вы вспомнили Дитриха, а я провел свой прощальный чемпионат в качестве гонщика в цветах Red Bull. 

Также вы упомянули Японию, назвав ту гонку противоречивой. Но нет. FIA обвиняли в [неверном] начислении очков, но FIA не пишет правила. Это делают команды, а мы лишь следим за их соблюдением».

Чувствуя, что ситуация накаляется, в дискуссию вмешался Доменикали.  «Так, парни, не отвлекаемся! – сказал глава Ф1. – Как по мне, функции FIA всем отлично понятны, так что спасибо большое.

[Хорнер] прав, и они заслужили победу. Каджый победитель заслужил ее. Но правила есть правила. Так что все молодцы, а впереди у вас много новых побед».

Ранее Бин Сулайема упрекали в жадности, когда он хотел дополнительных денег от Ф1 за проведение спринтов, также выходец из ОАЭ назначил первого в истории генерального директора федерации, хотя такой пост обычно существует только в коммерческих фирмах.   

Читайте также:
Поделились
Комментарии
FIA наградила чемпионов по итогам сезона-2022
Предыдущая новость

FIA наградила чемпионов по итогам сезона-2022
Следующая новость

«Засыпал у сестры на диване». Хэмилтон о психологической нагрузке в Ф1

«Засыпал у сестры на диване». Хэмилтон о психологической нагрузке в Ф1
Люк Смит Больше от
Люк Смит
Леклер оценил сезон-2022: Прогрессом доволен, а результатом разочарован
Формула 1

Леклер оценил сезон-2022: Прогрессом доволен, а результатом разочарован

FIA наградила чемпионов по итогам сезона-2022
Формула 1

FIA наградила чемпионов по итогам сезона-2022

Почему Red Bull слабо начала сезон-2022? Ньюи раскрыл причину
Формула 1

Почему Red Bull слабо начала сезон-2022? Ньюи раскрыл причину

Больше от
Кристиан Хорнер
Галерея: Red Bull устроила гоночное шоу на улицах Милтон-Кинса Заезды Red Bull в Милтон-Кинсе
Формула 1

Галерея: Red Bull устроила гоночное шоу на улицах Милтон-Кинса

«Это будет уже шестой их босс за время моей работы». Хорнер подколол Ferrari
Формула 1

«Это будет уже шестой их босс за время моей работы». Хорнер подколол Ferrari

Слухи: новый босс Red Bull решил участвовать в управлении командой Ф1
Формула 1

Слухи: новый босс Red Bull решил участвовать в управлении командой Ф1

Самое важное:

Мнение: три причины, почему новая Ferrari получится быстрой
Формула 1 Формула 1

Мнение: три причины, почему новая Ferrari получится быстрой

Несмотря на сложный сезон-2022 и уход Маттиа Бинотто, модель 675 окажется по-настоящему конкурентоспособной. Слово Франко Нуньесу

В Red Bull сравнили аэродинамическую трубу с футболистом Месси
Формула 1 Формула 1

В Red Bull сравнили аэродинамическую трубу с футболистом Месси

Технический директор команды Пьер Ваш нашел интересную аналогию, чтобы объяснить серьезность наказания за превышение лимита бюджетов в 2021 году

Галерея: Red Bull устроила гоночное шоу на улицах Милтон-Кинса
Формула 1 Формула 1

Галерея: Red Bull устроила гоночное шоу на улицах Милтон-Кинса

Команда решила порадовать жителей городка, где расположена ее база – и провела заезды на исторических моделях с участием Макса Ферстаппена и Серхио Переса. Вот как это было

«Дело не в том, что мы разом отупели». Вольф объяснил сложности с W13
Формула 1 Формула 1

«Дело не в том, что мы разом отупели». Вольф объяснил сложности с W13

Радикальная смена регламента стала серьезным препятствием для команды из Брэкли – выиграв восемь титулов подряд, она внезапно откатилась назад

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.