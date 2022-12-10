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Поздно вечером в пятницу FIA наградила самых успешных гонщиков и сильнейшие команды по итогам 2022 года. Торжественная церемония прошла в Болонье, ее участниками стали все главные гоночные звезды.

Однако вечер не обошелся без довольно напряженного момента. Он случился, когда Кристиан Хорнер поднялся на сцену, чтобы получить Кубок конструкторов, впервые с 2013 года завоеванный Red Bull Racing. Вручали награду президент FIA Мохаммед Бин Сулайем и глава Ф1 Стефано Доменикали.

Хорнер посвятил успех RBR памяти основателя команды Дитриха Матешица, ушедшего из жизни минувшей осенью.

«Я точно знаю, что он видел победу Макса в чемпионате, пусть на этапе в Японии и возникла небольшая путаница с очками, – сказал британский менеджер. – Но, к счастью, Макс гарантировал титул досрочно, и он успел увидеть это.

На следующем этапе через день после смерти Дитриха мы завоевали этот трофей [Кубок конструкторов]. И он получился особенным».

Под путаницей Кристиан имел в виду ситуацию, когда вся Ф1 ожидала на «Сузуке» начисления половинных очков из-за сокращения дистанции, но в итоге гонщики получили полноценные баллы. Именно это и гарантировало Максу титул.

Бин Сулайем уловил в словах Хорнера подколку и не смог промолчать.

«Кристиан, прежде всего, вы заслужили эту победу, – сказал президент. – Во-вторых, вы вспомнили Дитриха, а я провел свой прощальный чемпионат в качестве гонщика в цветах Red Bull.

Также вы упомянули Японию, назвав ту гонку противоречивой. Но нет. FIA обвиняли в [неверном] начислении очков, но FIA не пишет правила. Это делают команды, а мы лишь следим за их соблюдением».

Чувствуя, что ситуация накаляется, в дискуссию вмешался Доменикали. «Так, парни, не отвлекаемся! – сказал глава Ф1. – Как по мне, функции FIA всем отлично понятны, так что спасибо большое.

[Хорнер] прав, и они заслужили победу. Каджый победитель заслужил ее. Но правила есть правила. Так что все молодцы, а впереди у вас много новых побед».

Ранее Бин Сулайема упрекали в жадности, когда он хотел дополнительных денег от Ф1 за проведение спринтов, также выходец из ОАЭ назначил первого в истории генерального директора федерации, хотя такой пост обычно существует только в коммерческих фирмах.